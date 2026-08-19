Pokémon-Fans zahlen jetzt sogar für „Müll“ – und zwar erstaunlich viel

Pokémon und Donuts – das ist mittlerweile gar keine so ungewöhnliche Kombination mehr. Erst im vergangenen Jahr sorgte eine entsprechende Aktion in Japan für Aufmerksamkeit und lieferte sogar mögliche Hinweise auf Inhalte für Pokémon-Legenden: Z-A. Die aktuelle Kooperation mit Krispy Kreme sorgt nun allerdings aus einem ganz anderen Grund für Gesprächsstoff.

Im Rahmen der zeitlich begrenzten Aktion gibt es verschiedene Donuts im Pokémon-Design. Und offenbar reicht einigen Fans nicht nur das Gebäck: Auf eBay werden inzwischen selbst die leeren Verpackungen und Becher der Aktion zu erstaunlichen Preisen angeboten.

Bis zu 100 US-Dollar für eine leere Box?

Einige AnbieterInnen verlangen für die leeren Pokémon-Krispy-Kreme-Boxen bis zu 99,99 US-Dollar. Solche Angebotspreise bedeuten allerdings noch lange nicht, dass tatsächlich jemand bereit ist, diese Summen zu bezahlen.

Ein Blick auf kürzlich abgeschlossene eBay-Verkäufe zeichnet ein etwas realistischeres Bild: Einzelne (leere) Boxen wechselten für umgerechnet ungefähr 20 Euro den Besitzer – immer noch eine beachtliche Summe für eine leere Donut-Verpackung.

Bei den dazugehörigen Pokémon-Bechern sieht es teilweise noch extremer aus. Diese zeigen unter anderem Pikachu und Bisasam. Für vollständige Sammlungen werden hohe dreistellige Beträge verlangt, und tatsächlich abgeschlossene Verkäufe zeigen, dass komplette Sets teilweise für mehr als 150 Euro über den virtuellen Tresen gehen.

Dass WiederverkäuferInnen bei Pokémon-Produkten auf schnelle Gewinne hoffen, ist grundsätzlich nichts Neues. Besonders das Sammelkartenspiel kämpft regelmäßig mit diesem Problem. In Japan setzen einzelne Geschäfte mittlerweile sogar auf Gesichtserkennung, um bestimmte Formen des Scalping einzudämmen.

Zuletzt wurde zudem bekannt, dass sich aufgrund explodierender Kartenpreise, Fälschungen und möglicher Geldwäsche inzwischen auch die japanische Politik mit einer möglichen Regulierung des Sammelkartenmarktes beschäftigt.

Dass nun allerdings selbst leere Donut-Schachteln und Getränkebecher zum Spekulationsobjekt werden, dürfte selbst für Pokémon-Verhältnisse eine neue Dimension darstellen, am Ende aber auch nicht überraschen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Krispy Kreme; The Pokémon Company, Cube-shaped Pokémon on Cubie Island?!