Pokémon-Karten außer Kontrolle – jetzt schaltet sich die japanische Regierung ein

Der Markt für Pokémon-Sammelkarten ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Einige besonders seltene Karten wechseln inzwischen für Millionenbeträge den Besitzer. Doch mit den steigenden Preisen wachsen auch die Probleme. Die japanische Regierung beschäftigt sich deshalb erstmals mit einer möglichen Regulierung des Sammelkartenmarktes.

Wie der australische Sender ABC berichtete, soll eine neu gegründete parlamentarische Arbeitsgruppe untersuchen, wie gegen Fälschungen, illegale Verkäufe und möglicherweise auch Geldwäsche vorgegangen werden kann.

Gleichzeitig spielt die massive Spekulation mit seltenen Karten eine Rolle. Der Tokioter Rechtsanwalt Fukui Kensaku warnt etwa davor, dass die teilweise enormen Wertsteigerungen für manche KäuferInnen in einem finanziellen Desaster enden könnten.

Pokémon-Karten erreichen Millionenpreise

Spektakulär war der Verkauf einer der lediglich 40 ausgegebenen „Pikachu Illustrator“-Karten. YouTuber Logan Paul erzielte damit in diesem Jahr einen Rekordpreis von 16,5 Millionen US-Dollar, nachdem er selbst fünf Jahre zuvor 5,3 Millionen US-Dollar dafür bezahlt hatte. In der Vergangenheit fiel er noch durch ähnliche Aktionen auf.

Solche Summen machen den Markt allerdings auch für BetrügerInnen und FälscherInnen interessant. Selbst Paul fiel bereits auf gefälschte Pokémon-Karten herein und verlor dadurch fast fünf Millionen US-Dollar.

Japan sucht nach dem richtigen Mittelweg

Die neue Arbeitsgruppe will deshalb unter anderem bessere Methoden zur Authentifizierung von Karten prüfen. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass eine mögliche Regulierung zu weit geht. Der Vorsitzende Kihara Seiji warnte davor, mit zu strengen Vorgaben den Markt selbst zu „zerstören“.

Ob daraus tatsächlich neue Gesetze entstehen, bleibt damit zunächst offen. Fukui sieht ohnehin Grenzen für eine rein japanische Lösung. Da Pokémon-Karten weltweit gehandelt werden, hält er eine internationale Zusammenarbeit zwischen Industrie und Online-Handelsplattformen für notwendig.

In der Vergangenheit gab es schon unzählige Maßnahmen, endlich Ruhe in die Sache zu bringen, über Verkaufsbeschränkungen, Ausweispflicht oder das Beantworten von Pokémon-Fragen. Ob es jetzt besser wird, wird wohl die Zeit zeigen.

via RND, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.