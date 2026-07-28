The Pokémon Company geht jetzt mit Gesichtserkennung gegen Scalper vor

Bitte lächeln! So oder so ähnlich könnte es künftig für Besucher der offiziellen Pokémon-Kartenläden in Japan heißen. The Pokémon Company verschärft ihren Kampf gegen Scalper und setzt dabei auf eine weitere ungewöhnliche Maßnahme: Gesichtserkennung.

Ganz neu ist der Kampf gegen Wiederverkäufer allerdings nicht. Bereits in der Vergangenheit griff das Unternehmen zu verschiedenen Maßnahmen, um begehrte Produkte besser vor Scalpern zu schützen.

Gesichtserkennung soll Mehrfachkäufe verhindern

Die neue Technik kommt in den offiziellen Pokémon-Kartenläden zum Einsatz und soll verhindern, dass Kunden die geltenden Kaufbeschränkungen umgehen.

In einigen Geschäften erhalten Besuchende zunächst eine nummerierte Eintrittskarte. Laut The Pokémon Company kam es jedoch immer wieder vor, dass KäuferInnen nach ihrem Einkauf erneut eine Nummer zogen und versuchten, ein weiteres Mal einzukaufen.

Künftig soll die Gesichtserkennung genau das verhindern. Erkennt das System, dass dieselbe Person an einem Tag bereits eine Eintrittskarte erhalten oder den Laden besucht hat, erscheint automatisch eine Warnmeldung und der Zutritt wird verweigert.

Betroffen sind Kunden ab dem Grundschulalter. Vorschulkinder sind von der Gesichtserkennung ausgenommen, dürfen die Geschäfte jedoch nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten betreten.

Weitere Schritte gegen Scalper

Die Gesichtserkennung ist nur die jüngste Maßnahme im Kampf gegen Wiederverkäufer. Bereits zuvor entfernten offizielle Pokémon Center in Japan die Folie von Booster-Displays direkt an der Kasse, um einen Weiterverkauf als ungeöffnete Ware zu erschweren. Teilweise mussten Käufer sogar kleine Quizfragen beantworten, um nachzuweisen, dass sie sich tatsächlich mit Pokémon beschäftigen.

Nach Angaben von The Pokémon Company werden die erfassten Gesichtsdaten ausschließlich zur Einhaltung der Zutritts- und Kaufregeln verwendet und nach einer bestimmten Zeit wieder gelöscht. Wer der Gesichtserkennung nicht zustimmt, kann allerdings weder eine Eintrittskarte erhalten noch das Geschäft betreten.

Mit der neuen Maßnahme setzt The Pokémon Company ihren Kampf gegen Scalper konsequent fort. Ob die Gesichtserkennung den erhofften Effekt erzielt, dürfte sich allerdings erst in den kommenden Monaten zeigen.

via VGC, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo