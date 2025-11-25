Pokémon Z-A: Donuts weisen auf legendäre Rückkehrer zum „Mega Dimension“-DLC hin

Wenn es um kreative Promo-Ideen geht, macht der The Pokémon Company so schnell keiner etwas vor. Und diesmal wird’s wortwörtlich süß: Zur Einstimmung auf den kommenden, ersten kostenpflichtigen DLC Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension bekommt das Pikachu Sweets Pokémon Café in Tokio eine kleine, aber sehr auffällige Menü-Erweiterung.

Im Mittelpunkt stehen zwei neue Donuts, die offiziell nur als „Red Donut“ und „Blue Donut“ bezeichnet werden. Warum so vage? Vermutlich wegen Spoiler-Gefahr – aber ehrlich gesagt muss man kein Pokémon-Professor sein, um die Anspielung zu verstehen. Die beiden Donuts sehen den Farben und Formen von Groudon und Kyogre, den legendären Box-Art-Legis aus Pokémon Rubin und Saphir, verblüffend ähnlich.

Hoopa mischt mit – wortwörtlich

Neben den Donuts gibt es auch noch mehr Süßzeug. Getränke mit Hoopa- oder Schlukwech-Design gehören ebenfalls zur Aktion. Das Highlight ist aber eindeutig der neue Frappé: „Hoopa’s Mischief Ruby Chocolate Frappe“, erhältlich für 864 Yen. Der Drink selbst ist knallpink und wird von einer essbaren Hoopa-Deko gekrönt.

Die Spezialmenüs sind im Pikachu Sweets Café vom 10. Dezember 2025 bis zum 1. März 2026 erhältlich. Damit startet die Aktion genau am Tag, an dem auch der neue DLC erscheint. Der DLC rückt Hoopa in den Mittelpunkt, bringt aber auch die Rückkehr mehrerer Pokémon aus früheren Generationen, neue Mega-Entwicklungen und eine neue Figur: die Trainerin Antja mit ihrem Partner Hoopa.

Und falls ihr wissen wollt, welchen beachtlichen Meilenstein Pokémon Legends: Z-A in Deutschland schon erreichen könnte – findet ihr in diesem Artikel mehr Informationen dazu. Welche der süßen DLC-Snacks würdet ihr zuerst probieren – den roten oder den blauen Donut?

via VGC, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak