Eigentlich sollte es ein Battle Royale werden – jetzt erinnert es an Zelda und Monster Hunter

Was als Mischung aus Zelda und Fortnite begann, hat inzwischen eine ziemlich deutliche Kursänderung hingelegt. Entwickler Funktronic Labs verabschiedete sich im Juni 2026 vom ursprünglichen Battle-Royale-Konzept von Scramble Knights Royale und machte daraus das MMO-lite-Action-RPG Scramble Knights Online.

Und die neue Richtung erinnert nun ausgerechnet, zumindest laut GameRant, an eine Mischung aus The Legend of Zelda und Monster Hunter. Aktuell können Interessierte das Spiel im Rahmen eines Playtests auf Steam ausprobieren.

Statt kompetitiver Gefechte steht dabei inzwischen vor allem das gemeinsame beziehungsweise weitgehend PvE-orientierte Abenteuer im Mittelpunkt. PvP ist zwar weiterhin vorhanden, spielt aber nur noch eine untergeordnete Rolle.

Monster Hunter trifft auf Zelda?

Das grundlegende Spielprinzip dürfte besonders Monster-Hunter-Fans bekannt vorkommen. Im zentralen Hub werden Aufträge angenommen, anschließend geht es hinaus in verschiedene Gebiete. Dort warten Gegner, Bosse, Materialien, Schätze und kleinere Geheimnisse. Abgeschlossene Quests können beliebig oft wiederholt werden, um weitere Ressourcen für die eigene Ausrüstung zu sammeln.

Die gesammelten Materialien fließen wiederum in neue Waffen und Rüstungen sowie deren Verbesserungen. Zur Auswahl stehen unter anderem Schwert und Schild, Doppeldolche, Bogen, Speer und Großschwert. Waffen verfügen zudem über verzweigte Upgrade-Bäume. Zusätzlich lassen sich Werte wie Gesundheit, Stärke, Bewegungsgeschwindigkeit oder die Größe des Inventars verbessern.

Die Zelda-Inspiration zeigt sich dagegen besonders bei der Erkundung. Versteckte Leitern unter Pflanzen, Banditenlager, zerstörbare Krüge und zahlreiche Schatztruhen sollen dazu motivieren, auch abseits des eigentlichen Missionsziels nach Geheimnissen zu suchen. Verschiedene Biome wie grüne Ebenen, Wüsten oder Strände bringen zudem eigene GegnerInnen und Musikstücke mit.

Scramble Knights Online soll im Herbst 2026 für PC erscheinen. Auch eine Version für Xbox ist geplant. Für den aktuellen Playtest kann man sich über Steam anmelden.

Der aktuelle Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Scramble Knights Online, Funktronic Labs