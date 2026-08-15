Pokémon Bank macht bald dicht – und jetzt gibt es fünf Problem-Pokémon für Fans

Die Tage der Pokémon Bank sind gezählt. Am 25. Februar 2027 wird der Dienst für Nintendo 3DS endgültig eingestellt. Damit verschwindet auch die letzte Möglichkeit, zahlreiche alte Pokémon aus früheren Generationen zu Pokémon HOME zu übertragen. Für SammlerInnen ergibt sich dadurch allerdings noch ein anderes Problem: Einige Pokémon werden anschließend über die modernen Hauptspiele nicht mehr erhältlich sein.

Von den derzeit 1.025 Pokémon lassen sich 1.018 bereits über aktuelle Spiele für Nintendo Switch und Switch 2 zu Pokémon HOME übertragen. Im Oktober kommen zwei weitere hinzu: Deoxys lässt sich in Pokémon Feuerrote Edition und Blattgrüne Edition fangen und mit dem kommenden HOME-Support übertragen. Wer dort den Pokédex vervollständigt, erhält außerdem Celebi als Belohnung.

Damit bleiben noch fünf Problem-Pokémon: Victini, Zarude, Windewoge, Eisenblatt und Pandir.

Ausgerechnet Pandir macht die größten Probleme

Bei einigen davon dürfte es nur eine Frage der Zeit sein. Zarude wurde bereits mehrfach über Events verteilt, während Windewoge und Eisenblatt ebenfalls wiederholt über Events in Pokémon Karmesin und Purpur verfügbar waren. Victini ist komplizierter: Das Mysteriöse Pokémon wurde in den Hauptspielen seit Jahren nicht mehr verteilt. Über Pokémon GO lässt es sich immerhin weiterhin zu HOME übertragen.

Der ungewöhnlichste Fall ist jedoch Pandir. Das Pokémon kann zwar problemlos in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gefangen werden, lässt sich von dort aber nicht zu Pokémon HOME übertragen. Vermutet wird, dass dies mit Pandirs besonderem Fleckenmuster zusammenhängt, für das Milliarden unterschiedlicher Kombinationen möglich sind.

Damit könnte ausgerechnet Pandir nach dem Ende der Pokémon Bank dafür sorgen, dass der Pokédex ohne alte Übertragungen bei 1.024 von 1.025 Pokémon stehen bleibt. Wie The Pokémon Company dieses Problem lösen will, ist bislang unbekannt. Eine Möglichkeit wären neue Event-Verteilungen oder zukünftige Spiele. Auch die zuletzt wieder aufgeflammten Gerüchte um Pokémon Rubin und Saphir für Nintendo Switch könnten zumindest bei Pandir eine Lösung liefern.

via GamesRadar, Bildmaterial: The Pokémon Company