Pikachu hebt ab: Diese neue Pokémon-Kooperation haben wohl wenige kommen sehen

Pokémon hebt im Herbst buchstäblich ab: Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und The Pokémon Company haben eine gemeinsame Kooperation zur World Space Week 2026 angekündigt. Die Aktion findet vom 4. bis 10. Oktober statt und soll laut eigenen Angaben Wissenschaft, Fantasie und Entdeckergeist miteinander verbinden.

Gemeinsam Neugier und Entdeckergeist fördern

Mit der Zusammenarbeit möchten beide Partner vor allem junge Menschen für Raumfahrt und Wissenschaft begeistern. Die ESA sieht in Pokémon eine ideale Marke, um komplexe Themen durch kreatives Storytelling einem breiten Publikum näherzubringen.

Anne-Sophie Bradelle, Leiterin der Kommunikationsabteilung der ESA, erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Pokémon, einer Marke mit einem so facettenreichen und fantasievollen Universum, bietet der ESA eine einzigartige Gelegenheit, durch kreatives Storytelling ein breites Publikum für die Raumfahrt zu begeistern.“

Auch Pokémon steht seit Jahrzehnten für Abenteuer, Entdeckungen und Neugier – Werte, die laut beiden Partnern perfekt zur Mission der ESA passen.

Weitere Details folgen in Kürze

Konkrete Informationen zur Zusammenarbeit wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Fans müssen sich daher noch etwas gedulden. Die ESA und The Pokémon Company versprechen jedoch, schon bald weitere Details bekanntzugeben und deuten an, dass sich Fans ihren „Astronautenhelm“ und den „Pokédex“ bereithalten sollten.

Die World Space Week findet jedes Jahr Anfang Oktober statt und zählt zu den größten internationalen Veranstaltungen rund um das Thema Weltraum.

Die Zusammenarbeit reiht sich in eine lange Liste ungewöhnlicher Pokémon-Kooperationen ein. In den vergangenen Jahren arbeitete die Marke unter anderem bereits mit dem Van Gogh Museum, Fluggesellschaften sowie Ketchup-Marken zusammen.

Bildmaterial: The Pokémon Company