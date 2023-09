Pokémon x Van Gogh: So sieht die Kollaboration aus, bei der ihr sogar eine Promokarte erhalten könnt

Vor etwa zwei Wochen kündigte The Pokémon Company eine überraschende Zusammenarbeit an. Gemeinsam mit dem Van Gogh Museum arbeitet man an der Kunst-Kollaboration Pokémon x Van Gogh. Wie genau das aussieht, das verriet man heute.

Vom 28. September (das ist morgen) bis zum 7. Januar 2024 könnt ihr Pikachu, Evoli, Relaxo und viele weitere Pokémon im Van Gogh Museum in Amsterdam entdecken. Verschiedene Aktivitäten finden zudem auch online statt, um jungen angehenden Künstlern die Werke von Vincent van Gogh näherzubringen.

Wieso gerade van Gogh, mögt ihr fragen. Die Antwort:

Vincent van Goghs Werke und Pokémon verbindet ein besonderer Bezug zur japanischen Kunst und Kultur, denn japanische Holzschnitte hatten einen großen Einfluss auf van Goghs Kunst und Weltbild. In einem Brief an seinen Bruder Theo im September 1888 schrieb er: „Und mir scheint, man kann sich nicht mit japanischer Kunst befassen, ohne viel heiterer und viel glücklicher zu werden, und wir müssen zurück zur Natur trotz unserer Bildung und trotz unserer Arbeit in einer Welt der Konventionen.“

Eine Dauerausstellung eröffnet morgen und wird in der 1. Etage des Hauptgebäudes des Van Gogh Museums zugänglich sein. Dabei werden Interessierte sechs Gemälde begutachten können, die von Künstlern von The Pokémon Company angefertigt wurden und von van Goghs Werken inspiriert sind.

Ihr seht zum Beispiel ein PIkachu in einem von „Selbstbildnis mit grauem Filzhut“ inspirierten Werk oder Sonnflora, versteckt in einer Variante von van Goghs „Sonnenblumen“. Auch Relaxo, Mapfaxo und andere haben sich versteckt. Ein Abenteuer-Heft wird BesucherInnen entlang der Werke von van Gogh führen. Wer das Heft abschließt, kann eine besondere Promokarte „Pikachu x Van Gogh Museum“ erhalten.

The Pokémon Company wird darüber hinaus Online-Lernmaterial veröffentlichen und im Online-Store des Van Gogh Museums soll es spezielle Produkte zur Kollaboration geben. Weitere Informationen erwarten euch auf der offiziellen Website.

Emilie Gordenker, Generaldirektorin des Van Gogh Museums, sagt zur kommenden Zusammenarbeit mit The Pokémon Company: „Diese Kollaboration wird es der nächsten Generation ermöglichen, Vincent van Goghs Kunst und Lebensgeschichte auf eine erfrischende Weise kennenzulernen. Das Van Gogh Museum und The Pokémon Company International schöpfen aus vielen Jahren bildungstechnischer Kompetenz, um im Van Gogh Museum ein besonderes Erlebnis für Kinder, ihre Betreuer und hoffentlich auch viele andere zu schaffen.“

Bildmaterial: The Pokémon Company