Running-Gag: Pikachus Ketchup-Liebe könnte bald in einer neuen Kooperation gipfeln

Zum 30-jährigen Bestehen von Pokémon rollt eine Welle an Merchandise an – und auch eine „neue“ Zusammenarbeit sorgt derzeit für hochgezogene Augenbrauen. Die US-Ketchupmarke Heinz deutet nach dem „Pokémon Day“ offenbar eine Kooperation mit The Pokémon Company an.

Die Ankündigung beschränkte sich bisher auf den japanischen Twitter-Account von Heinz. Was uns am Ende erwartet, steht derzeit in den Sternen. Es wurden lediglich die Wörter „Pikachu …?“ und „Next …?“ genannt, darunter war ein Bild mit einer Ketchupflasche und Pikachu zu sehen.

Pikachu und Ketchup, eine schräge Tradition

Eine limitierte Jubiläums-Ketchupflasche im Pokémon-Design wäre den Beteiligten jedoch durchaus zuzutrauen. Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee nicht. Im Pokémon-Anime wird mehrfach gezeigt, dass Pikachu eine besondere Vorliebe für Ketchup hat – ein Running-Gag, der sich über Jahre hielt.

In den Kommentaren teilen Fans mehrere Bilder aus dem Anime, die Pikachu mit Ketchup-Flaschen zeigen. Erst im letzten Jahr hat The Pokémon Company selbst den Gag mit einem kleinen Youtube-Short aufgegriffen.

Zudem ist es nicht das erste Mal, dass Heinz und Pokémon gemeinsame Sache machen: Bereits im Jahr 2000 erschiene eine Pokémon-Pasta in Tomatensauce – unter anderem in einer „Turtok“- und einer „Glurak“-Variante.

Ein damaliger legendärer Werbespot spielte augenzwinkernd mit dem Franchise-Motto und deutete an, dass man, wenn man schon alle fängt, auch alle Pokémon essen könne. Pokémon Kooperationen gibt es inzwischen wirklich überall. Was fehlt eurer Meinung nach noch?

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company, Heinz Japan