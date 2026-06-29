Ein Flugzeug sorgt plötzlich für neue Einblicke zu Pokémon Wind und Welle

Eigentlich schien nach der jüngsten Nintendo Direct klar zu sein, dass wir vorerst wohl keine neuen Informationen zu Pokémon Wind und Welle und der zehnten Pokémon-Generation erhalten würden. Ganz stimmt das allerdings nicht.

Zwar gibt es keine neuen Spielszenen oder Trailer, dafür hat ausgerechnet eine Kooperation mit der japanischen Fluggesellschaft ANA (All Nippon Airways) einen frischen Blick auf den Feuer-Starter Pomfifi und Pflanzen-Starter Braubel geliefert.

Die Zusammenarbeit steht ganz im Zeichen des 30. Pokémon-Jubiläums sowie der für 2027 geplanten Veröffentlichung von Pokémon Wind und Welle. Dafür werden mehrere speziell gestaltete Flugzeuge in den Farben der Starter-Pokémon an den Start gehen.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Pokémon Company mit ANA zusammenarbeitet. 2024 wurde ein Sicherheitsvideo entwickelt, das die vorgeschriebene Einweisung auf humorvolle Weise vermittelt. Die Geschichte der „Pokémon Jets“ ist zudem lang, wie ihr im Video unten seht.

Pomfifi steht im Mittelpunkt des ersten Flugzeugs

Das erste der neuen Flugzeuge trägt den Namen Pokémon Jet Red und versammelt sämtliche Feuer-Starter von der ersten bis zur zehnten Generation. Mit dabei ist auch Pomfifi, das auf einem neuen offiziellen Artwork zu sehen ist.

Auffällig ist dabei, dass der kleine Feuer-Hund diesmal beide Vorderpfoten zeigt. Dadurch lässt sich ein Detail seiner Ballen besser erkennen, die an das japanische Kanji-Zeichen für Feuer erinnern.

Neben dem roten Flugzeug sind außerdem ein Pokémon Jet Green mit den Pflanzen-Startern sowie ein Pokémon Jet Blue mit den Wasser-Startern geplant. Während die rote Boeing 787-8 Ende Juli 2026 auf Inlandsflügen in Japan startet, soll der grüne Jet später auch international eingesetzt werden. Ein Termin für die blaue Variante steht bislang noch aus.

Pflanzen-Starter Braubel ist auch auf dem grünen Flugzeug zu sehen. Von dem blauen Flugzeug und Gekkua fehlen noch die offiziellen Bilder.

Fans hoffen weiter auf Pombons Entwicklung

Seit der Vorstellung der Starter-Pokémon im Februar erfreut sich Pomfifi großer Beliebtheit. Gleichzeitig wünschen sich viele Fans, dass der Feuer-Starter auch in seiner finalen Entwicklung auf vier Beinen bleibt und nicht – wie einige seiner Vorgänger – zu einem zweibeinigen Pokémon wird.

Bis es dazu offizielle Informationen gibt, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Pokémon Wind und Welle erscheint erst 2027, und aktuell deutet alles darauf hin, dass der nächste große Trailer wohl erst im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Bis dahin müssen sich Fans mit kleineren Einblicken wie diesem begnügen.

Eine Galerie der Jets:

Die Pokémon Jets von ANA:

via GameRant, Bildmaterial: ANA; Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak