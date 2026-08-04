ANOMALITH ist im Westen so beliebt, dass sich selbst FuRyu fragt, warum eigentlich

FuRyu dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Mit Titeln wie The Caligula Effect und der CRY-Serie fand die japanische Spieleschmiede viele Fans, aber auch Skeptiker. Mit ANOMALITH steckt das nächste Projekt bereits in den Startlöchern.

Kurz nach der Ankündigung erreichte das Entwicklerstudio das inzwischen bekannte Stigma. Es sei eben „ein FuRyu-Spiel“ – die Phrase signalisiert Skepsis und Zweifel. Ziemlich unüblich: FuRyu veröffentlichte dazu sogar ein Statement. Mit Anomalith baut man trotzdem wieder ordentlich Hype auf.

Nach nur zwei Tagen verzeichnete allein die Steam-Version über 20.000 Wishlist-Einträge. Letzte Woche brachte FuRyu eine Demo an den Start, die aktuell auch noch spielbar ist. Inzwischen erreicht Anomalith eine Beliebtheit, über die sich sogar FuRyu öffentlich wundert.

So berichtet man in den sozialen Medien von nunmehr weiter kletternden Wishlist-Einträgen und Follower-Zahlen – und zwar speziell aus dem Westen und Nordamerika. Warum das so ist, wollen die Entwickler nun herausfinden. „Fast alle“ der zuletzt neu hinzugekommenen Follower seien aus dem Ausland und ingesamt kämen inzwischen 26 Prozent aus den USA. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Steam-Wishlists. Nach Beginn der Demo-Phase kamen die meisten Einträge aus den USA.

In der Hoffnung mehr zu erfahren, fragt FuRyu in den sozialen Medien ganz salopp, woran’s lag. „ANOMALITH ist ein Spiel aus Japan, aber fast alle unsere neuen Follower kommen von außerhalb Japans … Warum? Wo habt ihr ANOMALITH entdeckt?“, fragt man.

ANOMALITH wird ein Shooter

ANOMALITH wird ein Survival-Third-Person-Shooter und zieht dabei offenbar auch aus der Creepypasta The Backrooms viel Inspiration. Ein kleines Highlight sind zudem die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten mit einer großen Auswahl an Waffen, Aufsätzen, Artefakten und über 300 kosmetischen Items für die Spielfigur.

Zum Entwicklerteam gehören unter anderem Szenarioautor Romeo Tanaka, Character Designer MON sowie Komponistin Yuka Kitamura, bekannt für ihre Arbeit an Elden Ring, Bloodborne und Dark Souls III. ANOMALITH wird für PS5, Switch 2 und PC am 29. Oktober auch im Westen erscheinen.

via Automaton Media, Bildmaterial: ANOMALITH, FuRyu, Winning Entertainment Group