ANOMALITH ist im Westen so beliebt, dass sich selbst FuRyu fragt, warum eigentlich

FuRyu dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Mit Titeln wie The Caligula Effect und der CRY-Serie fand die japanische Spieleschmiede viele Fans, aber auch Skeptiker. Mit ANOMALITH steckt das nächste Projekt bereits in den Startlöchern.
Kurz nach der Ankündigung erreichte das Entwicklerstudio das inzwischen bekannte Stigma. Es sei eben „ein FuRyu-Spiel“ – die Phrase signalisiert Skepsis und Zweifel. Ziemlich unüblich: FuRyu veröffentlichte dazu sogar ein Statement. Mit Anomalith baut man trotzdem wieder ordentlich Hype auf.
Nach nur zwei Tagen verzeichnete allein die Steam-Version über 20.000 Wishlist-Einträge. Letzte Woche brachte FuRyu eine Demo an den Start, die aktuell auch noch spielbar ist. Inzwischen erreicht Anomalith eine Beliebtheit, über die sich sogar FuRyu öffentlich wundert.
So berichtet man in den sozialen Medien von nunmehr weiter kletternden Wishlist-Einträgen und Follower-Zahlen – und zwar speziell aus dem Westen und Nordamerika. Warum das so ist, wollen die Entwickler nun herausfinden. „Fast alle“ der zuletzt neu hinzugekommenen Follower seien aus dem Ausland und ingesamt kämen inzwischen 26 Prozent aus den USA. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Steam-Wishlists. Nach Beginn der Demo-Phase kamen die meisten Einträge aus den USA.
In der Hoffnung mehr zu erfahren, fragt FuRyu in den sozialen Medien ganz salopp, woran’s lag. „ANOMALITH ist ein Spiel aus Japan, aber fast alle unsere neuen Follower kommen von außerhalb Japans … Warum? Wo habt ihr ANOMALITH entdeckt?“, fragt man.
ANOMALITH wird ein Shooter
ANOMALITH wird ein Survival-Third-Person-Shooter und zieht dabei offenbar auch aus der Creepypasta The Backrooms viel Inspiration. Ein kleines Highlight sind zudem die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten mit einer großen Auswahl an Waffen, Aufsätzen, Artefakten und über 300 kosmetischen Items für die Spielfigur.
Zum Entwicklerteam gehören unter anderem Szenarioautor Romeo Tanaka, Character Designer MON sowie Komponistin Yuka Kitamura, bekannt für ihre Arbeit an Elden Ring, Bloodborne und Dark Souls III. ANOMALITH wird für PS5, Switch 2 und PC am 29. Oktober auch im Westen erscheinen.
via Automaton Media, Bildmaterial: ANOMALITH, FuRyu, Winning Entertainment Group
4 Kommentare
Ich habe den YouTube-Kanal von FuRyu abonniert und hab's da gesehen und dann später auch die Collector's Edition vorbestellt. Ich fand die Mischung ganz interessant.
Darüberhinaus gehöre ich auch nicht zu denen, die ein Spiel wegen seines Entwicklers vorverurteilen. Das einzige, was mir nicht in den Kopf will, ist die Demo. FuRyu hat den Hauptaugenmerk nachwievor auf dem ostasiatischen Markt und da ist es selbstverständlich, dass Konsolen das Zuhause von Videospielen ist. Deshalb ist mir unklar, warum die Demo nicht auf Switch oder Playstation erschienen ist.
FuRyu so: WAAAAS?! Leute interessieren sich mal unironisch für ein Spiel von uns? Sonst werden wir doch immer nur belächelt
Aber im Ernst: Von der Firma hab ich bisher nur Caligula Effect 1 und 2 gespielt. Man merkt ihnen absolut an, dass sie kein Budget und seltsam hohe Ambitionen (und richtig verquere Prioritäten) dafür haben. Aber beide Spiele hatten auch Dinge, die ich gut fand (neben einigen, dies nicht so waren): Das Kampfsystem ist ziemlich frisch und auf der höchsten Schwierigkeit auch tödlich. Und die Musik. Oh mein Gott, die Musik. Wenn man auf J-Pop / Vocaloid steht, dann ist das so ein geiler Shit, den man hier bekommt. Höre die OSTs beider Spiele immer noch.
Teil 2 hatte dann auch weniger edgige Charaktere und einen finalen Plottwist, den ich einfach nur derbe abgefeiert habe. Bereus absolut nicht, das gezockt zu haben.
In dem Sinne bin ich nicht unbedingt ein Doomsayer, was die Firma angeht. Macht sie in ihren Spielen einige Fehler? Absolut. Hat sie trotzdem Dinge, die die Spiele interessant machen? Ebenfalls: Absolut.
Finde Caligula 2 so gut, ich habe es vollkommen freiwillig zu 100% gezockt. Ich glaube, nach dem Durchspielen kamen noch paar Dinge hinzu aber bis zum Endboss beim ersten run habe ich wirklich 100% der Charakter quests durchgeballert. Und keine einzige Sekunde bereut
Dann fand ich noch alliance alive wirklich sehr, sehr stark. So stark, dass ich es sowohl auf dem 3ds als auch das remaster auf der Switch wirklich genossen habe. War definitiv eine große Verbesserung zu legend of legacy, welches ich wirklich verteufelt habe beim zocken.
Story-Shooter sind einfach rar wie Single Player Racing Games. Man sagt zwar immer, dass es viele Shooter gibt, aber wenn du nach einen Single-Player Shooter mit Fokus auf einer Handlung suchst, dann ist der Pool an Titeln sehr klein. Neben Wolfenstein und Resident Evil gibt es da nicht so viel Auswahl. Kann sein, dass gewisse Call of Duty Games eine Story haben, aber diese sind sehr kurz in den modernen Ablegern und deren Fokus ist Multiplayer. Es gibt da halt eine Käuferschicht, die genau auf das abzielt, was Furyu mit diesen Titel unabsichtlich zielt.