Ein Projekt wird eingestellt: Tencent kehrt den „Story of Seasons“-Machern den Rücken

China-Riese NetEase zog zuletzt schon zahlreichen Projekten Stecker. Und Tencent zieht nach. Dass die Unternehmen ihre Inventionen in den japanischen Markt und japanische Persönlichkeiten überdenken, ist schon lange bekannt. Bloomberg berichtete zuletzt, dass es auch Marvelous an den Kragen geht.

Das japanische Studio, das für Reihen wie Story of Seasons (einst als Harvest Moon im Westen veröffentlicht) sowie Rune Factory bekannt ist, darf fortan nicht mehr auf Tencent-Geld vertrauen. Wie GameBiz berichtet, beenden die Unternehmen ihre sechsjährige Partnerschaft.

Zuvor hatte Image Frame Investment, eine Tochter der Tencent Group, über 12 Millionen Aktien in Marvelous, SBI Securities und ein weiteres japanisches Unternehmen gekauft. Marvelous hat das Ende der Geschäftsbeziehungen bestätigt. Welche Auswirkungen der Rückzug auf die Geschäftstätigkeit bei Marvelous hat, ist nicht bekannt.

Bestätigt wurde bislang nur, dass Tencent im Rahmen des Rückzugs auch ein Mobile-Game zur „Story of Seasons“-Serie einstellt, für das 2019 eine Lizenzvereinbarung getroffen wurde. Marvelous könnte damit zum Glück einigermaßen glimpflich davonkommen.

Weniger gut ging der chinesische Rückzug beispielsweise für Nagoshi Studio (NetEase-finanziert) aus, das unter der Führung von Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi am vielversprechenden Gang of Dragon arbeitete. Das Studio machte kürzlich dicht. Alle Details lest ihr hier.

via Automaton Media, Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous