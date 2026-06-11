Nach der Enthüllung gibt’s gleich die erste Lore-Debatte zum Remake von Zelda: Ocarina of Time

Seit der Nintendo Direct am Dienstag herrscht endlich Gewissheit: Nintendo arbeitet an einer Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Während viele Fans noch über den neuen Grafikstil diskutieren, stürzen sich andere bereits auf jedes Detail des ersten Teasers.
Besonders ein kurzer Moment sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff innerhalb der Community. Denn wie so oft bei Zelda geht es nicht nur um das Spiel selbst, sondern auch um die Frage, wie es sich in die große Geschichte der Reihe einfügt.
Ein kleines Detail mit großen Folgen?
Im kurzen Ankündigungstrailer ist der junge Link schlafend in seinem Haus im Kokiri-Wald zu sehen. Die Kamera verweilt dabei kurz auf seiner Hand, auf der deutlich das Triforce-Symbol leuchtet. Genau das sorgt nun für Diskussionen.
Im ursprünglichen Ocarina of Time erhält Link das Triforce des Mutes nämlich erst deutlich später. Erst nachdem Ganondorf das Sacred Realm (dt. Heilige Reich) betreten hat und das Triforce auseinanderbricht, gelangt das Fragment zu Link. Im Trailer trägt jedoch bereits der junge Link das Symbol auf seiner Hand.
Für einige Fans ist das ein möglicher Hinweis darauf, dass Nintendo bestimmte Ereignisse der Geschichte anpassen könnte. Andere vermuten dagegen, dass das Symbol lediglich andeuten soll, dass Link bereits von den Göttinnen auserwählt wurde. Als Vergleich wird dabei häufig Skyward Sword genannt, in dem das Triforce-Symbol ebenfalls schon vor den eigentlichen Ereignissen rund um das Triforce auftaucht.
Die ewige Zelda-Frage nach der Timeline
Die Diskussion zeigt einmal mehr, wie wichtig die Zelda-Timeline für einige Fans geworden ist. Seit Jahren wird darüber debattiert, wie die verschiedenen Abenteuer miteinander verbunden sind. Nintendo selbst hat im Laufe der Jahre mehrfach Anpassungen vorgenommen und neue Einordnungen veröffentlicht. Serien-Producer Eiji Aonuma ging noch im September 2024 auf einige Fan-Meinungen zur Timeline ein.
Ob hinter dem Triforce-Symbol tatsächlich eine größere Änderung steckt oder ob es sich lediglich um ein stilistisches Detail im Trailer handelt, bleibt vorerst offen. Sicher ist jedoch, dass Nintendo mit wenigen Sekunden Videomaterial erneut eine der beliebtesten Diskussionen der Zelda-Community entfacht hat.
via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
3 Kommentare
Musste über diesen Kommentar bei Twitter lachen:
Für mich immer noch einer der schlechtesten Ankündigunstrailer überhaupt (gibt natürlich schlechter z.B. der von Elder Scrolls 6). Vielleicht hat man damit die Leute die das Spiel kenne abgeholt. Aber für mich der das Spiel nie gespielt hat und deswegen neugierig war, war der Trailer einfach gar nichts außer ein größte Enttäuschung. ich in dadurch (außer dessen Existenz) genauso schlau wie vorher, weswegen ich hoffe das dann in der September direct die richtige Ankündigung kommt die mich dann auch überzeugen kann Interesse an diesen Spiel zu haben, denn aktuell ist sie durch diesen Trailer gegen null (wie könnte sie auch höher sein man hat ja nichts gesehen).
Hatte über das Triforce-Symbol auf Links Hand auch gestutzt, aber da man ja auch noch nicht weiß wie aussagekräftig diese Szene ist (kann ja auch wirklich einfach nur für den Teaser gewesen sein) noch nicht weiter drüber gegrübelt.