Nach der Enthüllung gibt’s gleich die erste Lore-Debatte zum Remake von Zelda: Ocarina of Time

Seit der Nintendo Direct am Dienstag herrscht endlich Gewissheit: Nintendo arbeitet an einer Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Während viele Fans noch über den neuen Grafikstil diskutieren, stürzen sich andere bereits auf jedes Detail des ersten Teasers.

Besonders ein kurzer Moment sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff innerhalb der Community. Denn wie so oft bei Zelda geht es nicht nur um das Spiel selbst, sondern auch um die Frage, wie es sich in die große Geschichte der Reihe einfügt.

Ein kleines Detail mit großen Folgen?

Im kurzen Ankündigungstrailer ist der junge Link schlafend in seinem Haus im Kokiri-Wald zu sehen. Die Kamera verweilt dabei kurz auf seiner Hand, auf der deutlich das Triforce-Symbol leuchtet. Genau das sorgt nun für Diskussionen.

Im ursprünglichen Ocarina of Time erhält Link das Triforce des Mutes nämlich erst deutlich später. Erst nachdem Ganondorf das Sacred Realm (dt. Heilige Reich) betreten hat und das Triforce auseinanderbricht, gelangt das Fragment zu Link. Im Trailer trägt jedoch bereits der junge Link das Symbol auf seiner Hand.

Für einige Fans ist das ein möglicher Hinweis darauf, dass Nintendo bestimmte Ereignisse der Geschichte anpassen könnte. Andere vermuten dagegen, dass das Symbol lediglich andeuten soll, dass Link bereits von den Göttinnen auserwählt wurde. Als Vergleich wird dabei häufig Skyward Sword genannt, in dem das Triforce-Symbol ebenfalls schon vor den eigentlichen Ereignissen rund um das Triforce auftaucht.

Die ewige Zelda-Frage nach der Timeline

Die Diskussion zeigt einmal mehr, wie wichtig die Zelda-Timeline für einige Fans geworden ist. Seit Jahren wird darüber debattiert, wie die verschiedenen Abenteuer miteinander verbunden sind. Nintendo selbst hat im Laufe der Jahre mehrfach Anpassungen vorgenommen und neue Einordnungen veröffentlicht. Serien-Producer Eiji Aonuma ging noch im September 2024 auf einige Fan-Meinungen zur Timeline ein.

Ob hinter dem Triforce-Symbol tatsächlich eine größere Änderung steckt oder ob es sich lediglich um ein stilistisches Detail im Trailer handelt, bleibt vorerst offen. Sicher ist jedoch, dass Nintendo mit wenigen Sekunden Videomaterial erneut eine der beliebtesten Diskussionen der Zelda-Community entfacht hat.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo