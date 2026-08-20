Koop statt Live-Service: Das nächste Horizon-Abenteuer soll sich grundlegend verändern

Sonys großer Vorstoß in Richtung Live-Service-Spiele hat in den vergangenen Jahren einige Rückschläge hinnehmen müssen. Nun trifft es offenbar auch Horizon Hunters Gathering.
Wie Jason Schreiber bei Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtet, soll Guerrilla Games das Anfang des Jahres angekündigte Projekt nach negativem Feedback aus internen Tests deutlich umbauen.
Demnach arbeitet das Studio bereits seit Juni an einer Neuausrichtung. Komplett eingestellt wurde Hunters Gathering zwar nicht, vom ursprünglichen Konzept soll am Ende aber womöglich nicht mehr viel übrig bleiben.
Weniger Live-Service, mehr klassischer Koop
Konkret soll Guerrilla die Live-Service-Komponenten weitgehend aus dem Spiel entfernen und Hunters Gathering stattdessen stärker zu einem traditionellen Koop-Multiplayer-Titel umbauen. Geplant seien unter anderem ein Story-Modus und ein insgesamt deutlich kleinerer Umfang.
Viel Zeit bleibt dem Team offenbar nicht: Laut Bloomberg wurde den EntwicklerInnen bei einem Meeting mitgeteilt, dass sie bis Dezember mit dem nächsten Entwicklungsmeilenstein überzeugen müssen. Gleichzeitig sollen zahlreiche MitarbeiterInnen von Hunters Gathering auf ein anderes Projekt wechseln, das ebenfalls zum Jahresende bewertet wird.
Die Entwicklung reiht sich in Sonys schwierige Live-Service-Strategie der vergangenen Jahre ein. Projekte zu Marken wie God of War, Spider-Man und The Last of Us wurden bereits eingestellt. Ursprünglich wollte Sony in diesem Jahrzehnt mehr als ein Dutzend Live-Service-Spiele veröffentlichen, rückte von diesen ambitionierten Plänen inzwischen jedoch deutlich ab.
Und was ist mit „Horizon 3“?
Für Fans, die vor allem auf die Fortsetzung der Hauptreihe warten, gibt es unterdessen ebenfalls keine besonders erfreulichen Nachrichten. Laut Bloomberg arbeitete der Großteil von Guerrilla bislang an Hunters Gathering, während sich nur ein kleines Team mit dem nächsten Singleplayer-Horizon beschäftigte. Entsprechend soll sich ein mögliches Horizon 3 noch mehrere Jahre von seiner Fertigstellung entfernt befinden.
via Bloomberg, Bildmaterial: Horizon Hunters Gathering, Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games
10 Kommentare
Ich finde die Nachricht jetzt auch nicht schlecht. Nur dass man das Spiel kürzen will, finde ich komisch. GaaS lebt doch eher von kontinuierlicher Entwicklung und solche Spiele fangen meistens klein bis mittelgroß an. Wenn's noch kleiner sein soll, wird das ja schon ein echt kurzes Erlebnis.
Seh ich auch so. Warum nicht erstmal die Story beenden, die man angefangen hat, bevor man das Universum so erweitert? Und was soll das bitte heißen, man fügt jetzt erst einen Storymodus hinuzu? Hatte das Ding vorher keine Story? Ich dachte, das Ding soll wichtig sein für die Lore von Teil 3. Was war überhaupt die IDEE hinter dem Spiel?
Ganz ehrlich, nett, dass man es aus der Live-Service-Hölle holt, aber allein die Tatsache, dass es vier Jahre lang darin geschmort hat, während die Fans auf den dritten Teil warten für eine Story, die NICHT ABGESCHLOSSEN IST und wir, wenn wir "Glück" haben, vielleicht sogar insgesamt 10 Jahre auf den Abschluss der Saga warten, den wir uns übrigens, hätte man sofort mit Horizon 3 begonnen, vielleicht sogar noch hätte ins Regal stellen können... das nervt mich ungemein.
Mein Hype für einen dritten Teil ist mittlerweile ziemlich schnell verflogen. So einen Cliffhänger am Ende von Horizon 2 einzubauen und dann so lange darauf warten zu müssen, weil man sich mit sowas ablenkt, nervt mich ungemein.
Man kann darüber streiten, ob Final Fantasy 7 eine Trilogie hätte sein sollen, aber diese wurde wenigstens innerhalb von 7 Jahren seit Release des ersten Teils eingetütet. Ja, das erste Remake erschien 3 Jahre nach Horizon 1 und das Finale erscheint nächstes Jahr, während das Finale von Horizon nicht einmal in Sicht ist. Gut gemacht, Sony. Dank eurer wundervollen Entscheidungen werde ich das Ende der Saga womöglich gar nicht mehr erleben.
Da ist mein Verständnis über den Wegfall physischer Spiele aufgrund von "Wirtschaftlichkeit" auch schon ganz schnell aufgebraucht.
Bei solch Spielen wird das aber direkt mit eigeplant. Der komplette eingeplante Umfang ist dabei das, was man über Jahre hinweg halt erweitern will.
Da das hier nun weg davon geht ist es eigentlich sogar normal, dass es kleiner wird, da mans nicht mehr über Jahre versorgen muss.
Ich denke mal ne normale Spiellänge von 8-10 Std wirds schon mindestens aufweisen, selbst wenn Sony das Projekt nun mit ner engen Deadline belegt, um nicht mehr all zu viel reininvestieren zu müssen.^^
Die Idee war, dass Sony ein überfülltes Genre ausmelken wollte, weil man schnelles Geld witterte xD Ich bezweifle, dass irgendwer von Guerrilla selber scharf drauf war und man eher versuchte das Beste aus dem Übel zu machen
Ich hätte ehrlich gesagt auch lieber längst Horizon 3 gesehen. 😅 Schade, dass die Story von Horizon 2 jetzt schon so ewig nicht abgeschlossen wird, während man stattdessen jahrelang Zeit und Geld in ein GaaS-Projekt gesteckt hat, das nun offenbar zu einem kleinen Koop-Spin-off umgebaut wird.
Wenn am Ende wenigstens ein vernünftiges Koop-Spiel daraus wird, schön und gut. Aber angesichts dessen, dass die eigentliche Story seit Horizon 2 auf ihre Fortsetzung wartet, wirkt das Ganze einfach ziemlich unnötig. Da hätte ich wirklich lieber den dritten Teil gesehen.
Ich finde die Nachricht, den Games as a Service-Quatsch über Bord zu werfen und ein kurzes Koop-Spiel zu machen auch gut.
Wahrscheinlich wird's kein Hit wie ein großes, neues Horizon, aber hey, selbst dieses God of War-Pixel-Metroidvania-Experiment hat eine kleine Fangemeinde gefunden und ist mir immer noch lieber als das nächste von gefühlt 1.628.739 GaaS-Gedönses.