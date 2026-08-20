Koop statt Live-Service: Das nächste Horizon-Abenteuer soll sich grundlegend verändern

Sonys großer Vorstoß in Richtung Live-Service-Spiele hat in den vergangenen Jahren einige Rückschläge hinnehmen müssen. Nun trifft es offenbar auch Horizon Hunters Gathering.

Wie Jason Schreiber bei Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtet, soll Guerrilla Games das Anfang des Jahres angekündigte Projekt nach negativem Feedback aus internen Tests deutlich umbauen.

Demnach arbeitet das Studio bereits seit Juni an einer Neuausrichtung. Komplett eingestellt wurde Hunters Gathering zwar nicht, vom ursprünglichen Konzept soll am Ende aber womöglich nicht mehr viel übrig bleiben.

Weniger Live-Service, mehr klassischer Koop

Konkret soll Guerrilla die Live-Service-Komponenten weitgehend aus dem Spiel entfernen und Hunters Gathering stattdessen stärker zu einem traditionellen Koop-Multiplayer-Titel umbauen. Geplant seien unter anderem ein Story-Modus und ein insgesamt deutlich kleinerer Umfang.

Viel Zeit bleibt dem Team offenbar nicht: Laut Bloomberg wurde den EntwicklerInnen bei einem Meeting mitgeteilt, dass sie bis Dezember mit dem nächsten Entwicklungsmeilenstein überzeugen müssen. Gleichzeitig sollen zahlreiche MitarbeiterInnen von Hunters Gathering auf ein anderes Projekt wechseln, das ebenfalls zum Jahresende bewertet wird.

Die Entwicklung reiht sich in Sonys schwierige Live-Service-Strategie der vergangenen Jahre ein. Projekte zu Marken wie God of War, Spider-Man und The Last of Us wurden bereits eingestellt. Ursprünglich wollte Sony in diesem Jahrzehnt mehr als ein Dutzend Live-Service-Spiele veröffentlichen, rückte von diesen ambitionierten Plänen inzwischen jedoch deutlich ab.

Und was ist mit „Horizon 3“?

Für Fans, die vor allem auf die Fortsetzung der Hauptreihe warten, gibt es unterdessen ebenfalls keine besonders erfreulichen Nachrichten. Laut Bloomberg arbeitete der Großteil von Guerrilla bislang an Hunters Gathering, während sich nur ein kleines Team mit dem nächsten Singleplayer-Horizon beschäftigte. Entsprechend soll sich ein mögliches Horizon 3 noch mehrere Jahre von seiner Fertigstellung entfernt befinden.

via Bloomberg, Bildmaterial: Horizon Hunters Gathering, Sony Interactive Entertainment, Guerrilla Games