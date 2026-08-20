Wer Unpacking und Animal Crossing mochte, sollte dieses Cozy-Game im Auge behalten

Nach dem PC und der Nintendo Switch werden bald auch die anderen großen Konsolen versorgt. Whisper of the House erscheint am 27. August 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series. Gleichzeitig wird die PC-Version auch über den Microsoft Store angeboten.

Ursprünglich erschien das gemütliche Puzzle- und Simulationsspiel am 27. August 2025 für PC via Steam. Dort kam das Spiel bei den KäuferInnen gut an: Nach über 5.000 Bewertungen lautet der Durchschnitt „äußerst positiv“.

Die Umsetzung für Nintendo Switch folgte am 17. Juni dieses Jahres. Optisch erinnert es dabei an den Indie-Hit Unpacking und spielerisch auch etwas an Animal Crossing: Happy Home Designer.

Aufräumen, dekorieren und Geheimnisse entdecken

In Whisper of the House von Entwickler GD Studio verschlägt es SpielerInnen nach Whisper Town, wo sie als eine Art Allzweck-Haushaltshilfe den BewohnerInnen unter die Arme greifen. Wohnungen müssen aufgeräumt, Umzüge organisiert, Geschäfte vorbereitet und verlorene Katzen gefunden werden. Dabei erzählen zahlreiche Gegenstände kleine Geschichten über ihre BesitzerInnen.

Auch das eigene Zuhause lässt sich umfangreich gestalten. Dafür stehen mehr als 1.800 Möbelstücke und über zehn verschiedene Grundrisse zur Verfügung. Tapeten, Böden und ausgewählte Möbel können zusätzlich farblich oder in ihrer Textur angepasst werden. Viele Gegenstände sind zudem interaktiv und reagieren mit eigenen Geräuschen.

Ganz so friedlich, wie Whisper Town zunächst erscheint, ist der Ort allerdings nicht. Eine mysteriöse Zahl über dem Museum, ein Geist im Brunnen oder Tentakel, die aus Rissen hervorkommen, deuten auf größere Geheimnisse hin. Wer den BewohnerInnen hilft und aufmerksam nach Hinweisen sucht, soll nach und nach herausfinden können, was hinter den merkwürdigen Ereignissen steckt. Hier findet ihr die Steam-Seite.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Whisper of the House, GD Studio