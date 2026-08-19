Stranger Than Heaven stellt sein „größtes Feature“ im Detail vor – das neue Kampfsystem

Die Aufregung um die Tupac-Kontroverse zu Stranger Than Heaven hat sich inzwischen etwas gelegt. Spätestens, seit Studio-Chef Masayoshi Yokoyama erklärt hatte, dass man nicht nur mit dem umstrittenen Rechteinhaber Tom Whalley, sondern auch mit Tupcas Familie gesprochen hatte.

Jetzt soll es endlich wieder vermehrt um Inhalte gehen, denn so langsam naht dann auch die geplante Veröffentlichung gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 15. Januar 2027 nämlich. Ein neues „Hands-On“ widmet sich nun 23 Minuten lang intensiv dem Kampfsystem.

Producer Hiroyuki Sakamoto nannte das Kampfsystem unlängst das größte Feature des Spiels. Dabei werden die linke und rechte Seite des Protagonisten werden unabhängig gesteuert.

Die Tasten RB und RT widmen sich eurer rechten Seite, ob mit dem rechten Arm oder Fuß. Und LB und LT der linken Seite. Protagonist Makoko reagiert mit zahlreichen Actionen auf eure Eingaben. Und na klar, auch beide Seiten gleichzeitig kommen zum Einsatz. Und nicht zu selten auch Waffen.

Das neue Spiel der Yakuza-Macher von Ryu Ga Gotoku Studio erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox und PC-Steam. Bei Amazon* könnt ihr euch das Spiel ebenso wie eine Collector’s Edition vorbestellen.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio