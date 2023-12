The Last of Us Online: Naughty Dog entscheidet sich gegen Live-Service – und für Singleplayer-Games

Einige haben es vielleicht schon vermutet, nun gibt es Gewissheit: Das „Last of Us Online“-Multiplayer-Projekt ist Geschichte. Das verkündete Naughty Dog jetzt mit einer entsprechenden Stellungnahme.

The Last of Us Online eingestampft

„Wir wissen, dass diese Nachricht für viele hart sein wird, insbesondere für unsere engagierte ‚The Last of Us Factions‘-Community, die unsere Multiplayer-Ambitionen eifrig verfolgt hat“, heißt es in der Erklärung. „Auch wir vom Studio sind niedergeschlagen, hatten wir uns doch darauf gefreut, es in eure Hände zu geben. Wir wollen euch einige Hintergrundinformationen darüber mitteilen, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind.“

Und weiter: „Das Multiplayer-Team befand sich in der Vorproduktion dieses Spiels, seit wir an The Last of Us Teil II gearbeitet haben – und es hat ein Erlebnis geschaffen, das unserer Meinung nach einzigartig war und enormes Potenzial hatte. Während das Multiplayer-Team in dieser Zeit an seinem Konzept für „The Last of Us Online“ arbeitete, kristallisierte sich seine Vision heraus, das Gameplay wurde verfeinert und befriedigender und wir waren begeistert von der Richtung, in die wir gingen.“

Der Haken: „Als wir die volle Produktion erreichten, wurde das enorme Ausmaß unserer Ambitionen deutlich. Um ‚The Last of Us Online‘ zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir über Jahre hinweg alle unsere Studioressourcen in die Unterstützung von Post-Launch-Inhalten stecken, was die Entwicklung zukünftiger Einzelspieler-Spiele erheblich beeinträchtigen würde. Wir hatten also zwei Wege vor uns: entweder ein reines Live-Service-Spielestudio zu werden oder uns weiterhin auf Einzelspieler-Erzählspiele zu konzentrieren, die das Erbe von Naughty Dog geprägt haben.“

Welchen Weg das Studio letztlich einschlug, macht die Nachricht deutlich. Bereits im Mai berichtete Jason Schreier von Bloomberg, dass der Titel nach Evaluation durch die Multiplayer-Experten von Bungie verschoben wurde.

Habt ihr euch auf das Multiplayer-Spiel gefreut?

Bildmaterial: Naughty Dog