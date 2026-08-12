Japanische Regierung fordert US-Regierung auf, Social-Media-Memes zu unterlassen

Immer wieder nutzt das Weiße Haus offizielle Social-Media-Kanäle der US-Regierung, um seine Agenda in mehr oder weniger witzigen, KI-generierten Clips vorzustellen. Seit der Amtsübernahme wird dazu auch der offizielle Twitter-Account des weißen Hauses dafür genutzt.

Kritik an Meme-ifizierung des Krieges mit japanischen Marken

Für die Memes und KI-Videos, in denen populäre Musik und geistiges Eigentum verwendet wurden, um Krieg und sogar Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE zu verherrlichen, steht die Regierung weltweit in Kritik.

Künstler wie Sabrina Carpenter sowie Schauspieler wie Steve Downes, der im Rahmen der Halo-Reihe die Stimme von Master Chief spricht, gehören zu den zahlreichen Personen, welche die aktuelle Regierung öffentlich kritisiert haben. Besonders betroffen waren weltweit populäre, japanische Marken wie Persona, Pokémon und Wii Sports.

Wie IGN berichtet, spricht sich die japanische Regierung seit März dieses Jahres öffentlich gegen die nicht genehmigte Verwendung einiger ihrer bekanntesten Marken wie Pokémon, Mario und Naruto durch die USA aus.

Das ist riskant: Aufgrund der globalen Konflikte und der zunehmenden Drohgebärden aus China ist Japan auf US-Unterstützung in der Verteidigung angewiesen. Doch der zunehmende Druck der japanischen Öffentlichkeit machte dies nötig, etwa durch Online-Petitionen.

Toshimitsu Motegi vom japanischen Außenministerium erklärte während einer Parlamentssitzung im April, dass es „selbst für öffentliche Einrichtungen unangemessen ist, urheberrechtlich geschütztes Material ohne die Zustimmung der Rechteinhaber zu reproduzieren“ – wir berichteten über das Video, in dem Wii Sports für Kriegspropaganda gegen den Iran verwendet wurde.

US-Botschaft zur Unterlassung aufgefordert

Laut einem aktuellen Bericht der großen japanischen Zeitung Mainichi Shimbun soll das japanische Ministerium die Trump-Regierung laut einem neuen Bericht mindestens zweimal im Juni über die US-Botschaft dazu aufgefordert haben, die Verwendung von Naruto, Pokémon und Mario in ihren Clips einzustellen.

Dem Bericht zufolge forderten japanische Regierungsvertreter die US-Regierung dazu auf, bei der nicht genehmigten Nutzung dieser Marken die Schäden zu berücksichtigen, welche die Videos und Memes ihren jeweiligen Franchises zufügen.

Kabinettsministerin Kimi Onoda äußerte sich bereits im Juni während einer Pressekonferenz zu dem Naruto-Clip: „Die Einholung der Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist das grundlegende Prinzip der Fair Use.“ Die japanischen Regierungsvertreter übermittelten diese Botschaft der US-Regierung über diplomatische Kanäle. Offenbar hatte dies jedoch nur geringe Auswirkungen.

Pokémon, Mario, Naruto und Nintendo-Spielemarken betroffen

Erster Stein des Anstoßes waren wohl die Verwendung von Pokémon Pokopia, um „Make America Great Again“ über Twitter zu verbreiten. Dazu kam ein besonders geschmackloses Video des US-Heimatschutzministeriums mit Aufnahmen von ICE-Razzien, während im Hintergrund das Pokémon-Titellied lief. Präsident Trump teilte auf Truth Social außerdem ein KI-generiertes Video, das ihn als Naruto darstellt.

Die Bevölkerung in Japan reagiert darauf mit großen Petitionen – eine der größten und bekanntesten ist die Petition Protect Japanese Manga, über die bereits Anfang dieses Jahres international berichtet worden war. Sie bezieht sich nicht explizit auf die Verwendung der Marken in den US-Clips, sondern allgemein auf die unautorisierte Verwendung von Manga-Kunst in KI-Videos, wie sie auch in den offiziellen Videos der US-Regierung genutzt wird.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment