Geschmacklos: Weißes Haus wirbt mit Nintendo-Clips für militärische Operation im Iran

Das Team des Weißen Hauses unter Donald Trump ist bekannt dafür, den Account des weißen Hauses für Trollaktionen zu nutzen, um seine politische Agenda zu bewerben. Nachdem zuletzt mehrfach die Pokémon-Marke dafür herhalten musste, steht diesmal die „Wii Sports“-Reihe von Nintendo im Fokus.

Konkret geht es hierbei um den Angriff auf den Iran, der unter dem Namen Operation Epic Fury und Operation Roaring Lion bekannt ist – und vom Iran mit der Operation True Promise IV beantwortet wurde.

Auf den Social-Media-Kanälen des Weißen Hauses wurde neues, nicht als geheim eingestuftes Militärmaterial veröffentlicht, das Bombardierungen mit Bildern und Sounds aus Nintendos klassischer Sportspielreihe mischt. Da Wii Sports seinerzeit selbst Teil der Popkultur und diverser Memes war, ist der Sound für fast alle 101 Millionen Wii-BesitzerInnen sofort wiederzuerkennen.

White-House-Twitter könnte Nintendo in Zwickmühle bringen

Das neu veröffentlichte Video auf dem offiziellen Twitter-Account des Weißen Hauses beginnt mit dem Titelsong und einem bearbeiteten Startbildschirm von Wii Sports – der Titel durch die Worte „Operation Epic Fury“ ersetzt.

Anschließend folgt ein Zusammenschnitt von Szenen aus Sportarten der Reihe wie Boxen, Tennis, Golf, Bogenschießen, Baseball und Bowling, die durchsetzt sind mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Militärschlägen im Iran.

Die Schnitte zwischen Spiel- und Kampfaufnahmen erfolgen jeweils im Moment des Treffers in den Sportspielen, begleitet von typischen Spieleffekten – etwa einem jubelnden „Hole in one“, gefolgt von einer realen Explosion. Dabei wird auch Material aus Wii Sports und Wii Sports Resort verwendet, insbesondere aus dem Luftkampf-Modus des Air-Sports-Segments.

Möglicherweise ist das Video eine Reaktion des Weißen Hauses auf die Klage von Nintendo gegen die USA, in der die Rückzahlung der möglicherweise unrechtmäßig erhobenen Zölle gefordert wird. Ein Statement von Nintendo wird kompliziert zu formulieren sein, man wird eine Vereinnahmung für eine der beiden Seiten sicherlich vermeiden wollen.

Wiederholte Nutzung von Spielemarken

Das Social-Media-Team des Weißen Hauses greift immer wieder auf Inhalte aus Videospielen zurück. Eine Woche vor dem „Wii Sports“-Video wurde auf dem Account ein Pokémon-Meme veröffentlicht, das den „Make America Great Again“-Slogan nutzte.

Das Meme stammte aus einem Onlinegenerator namens Pokopia, der benutzerdefinierte Nachrichten über Spielcover legt. The Pokémon Company International reagierte offiziell und erklärte, dass die Nutzung ihrer Inhalte nicht autorisiert sei und ihre Mission nicht mit irgendeiner politischen Agenda verbunden sei.

Auch andere Videospiele wurden bereits als „Werbung“ für Operation Epic Fury eingesetzt. Am 4. März veröffentlichte das Weiße Haus ein inzwischen gelöschtes Video, das „Bonfire“ von Childish Gambino mit Gamplay aus Call of Duty: Modern Warfare 3 und Angriffsbildern aus dem Iran kombinierte.

Zwei Tage später folgte ein Clip mit dem „Grand Theft Auto: San Andreas“-Titelsong und Protagonist Carl Johnson, die in einer Abfolge realer Explosionen gezeigt werden, jeweils begleitet vom ikonischen „Wasted“-Bildschirm der Spielreihe.

Während das Weiße Haus nicht ausschließlich Nintendo-Material nutzt, ist der japanische Publisher in den vergangenen Monaten auffällig häufig betroffen. Im September 2025 sorgte ein Video, das ICE-Agenten bei Festnahmen mit dem Pokémon-Anime-Titelsong unterlegte, für Empörung. Darin wurde der Slogan „Gotta catch ’em all“ („Schnapp sie dir alle“) in Zusammenhang mit der Festnahme von Migranten gestellt. Diese Videos erreichen international hohe Reichweite auf Social Media.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment