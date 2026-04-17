Japan hat genug: Außenminister kritisiert Weißes Haus für Nutzung von Nintendo-Clips

Das Team des Weißen Hauses unter Donald Trump ist bekannt dafür, den offiziellen Twitter-Account des Weißen Hauses für „Trollaktionen“ zu nutzen, um seine politische Agenda zu bewerben. Zuletzt wurden unter anderem die Pokémon-Marke und die „Wii Sports“-Reihe von Nintendo (offensichtlich) unerlaubt genutzt.

Außenminister Toshimitsu Motegi stellt sich jetzt nach mehreren Urheberrechtsverstößen vor die japanische Firma. Er kritisiert das Weiße Haus dafür, Clips von Nintendo für seine militärischen Anliegen verwendet zu haben. Das Statement fiel während einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des japanischen Repräsentantenhauses am 17. April.

„Im Allgemeinen ist es selbst für öffentliche Institutionen unangebracht, urheberrechtlich geschützte Werke ohne die Erlaubnis des Rechteinhabers zu vervielfältigen“, so sein Kommentar via Kyodo News, Automaton Media. Für Japan eine ungewohnt direkte und unmissverständliche Ansage. Auf einen Kommentar zum Inhalte der Videos verzichtete Motegi.

Sicherheitspolitik stand bisher im Vordergrund

Bisher agierten die betroffenen Unternehmen weitgehend ohne politische Rückendeckung, da sich die japanische Regierung vor dem Hintergrund der angespannten sicherheitspolitischen Lage zurückhaltend gegenüber ihrem militärischen Partner USA äußerte.

Erst im Februar entsandte China tausende Fischerboote in Richtung Japan, was als politisches Signal interpretiert wird. Zuvor hatte die japanische Regierung erklärt, Taiwan im Falle eines Angriffs unterstützen zu wollen, auch mit militärischen Mitteln. Nach Beginn der Angriffe auf den Iran verlegte die USA mehrere Kriegsschiffe von der japanischen Küste ab, was Japans Verteidigungsfähigkeiten schwächte.

via Kyodo News, Automaton Media, Focus, Indian Defence Review, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment