Es ist schon wieder passiert: Das Weiße Haus greift erneut zu Gaming-Anspielungen

Es ist wieder passiert. Der offizielle Twitter-Account des Weißen Hauses hat erneut Inhalte veröffentlicht, die sich sichtbar an bekannten Videospielen orientieren. Diesmal geriet die Persona-Reihe von Atlus in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

In einem aktuellen Video, das von der US-Regierung zur Verbreitung ihrer politischen Botschaft genutzt wurde, entdeckten NutzerInnen mehrere Anspielungen auf Persona 5 Royal. Darüber hinaus enthält der Clip offenbar KI-generierte Anime-Sequenzen sowie weiteres Material. Bislang haben sich weder Atlus noch SEGA öffentlich zu dem Vorgang geäußert.

Konkret handelt es sich um ein kurzes „Mission Accomplished“-Video. Neben verschiedenen Anime-Sequenzen und KI-generierten Bildern fiel Fans besonders eine Passage auf, die deutliche visuelle Parallelen zu Persona 5 bzw. Persona 5 Royal aufweist.

Charakteristische Designelemente, Farbgebung und die Inszenierung erinnern stark an das Rollenspiel von Atlus. Aber auch andere Szenen aus verschiedenen Animes kamen vor. Begleitet vom Opening Theme des Animes Cowboy Bebop. Hier bei Twitter könnt ihr das Video sehen.

Persona ist nicht der erste Fall

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Veröffentlichungen ein. Bereits in den vergangenen Monaten hatte das Team des Weißen Hauses wiederholt Inhalte veröffentlicht, die auf bekannte Videospielmarken Bezug nahmen.

Im März sorgte ein Beitrag für Diskussionen, der sich optisch an Pokémon Pokopia orientierte und den politischen Slogan „Make America Great Again“ in das Design des Spiels integrierte. Ebenfalls im März wurde ein weiterer Beitrag veröffentlicht, der sich an „Wii Sports“-Reihe von Nintendo anlehnte.

Im April kritisierte der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi öffentlich die Nutzung von Nintendo-Material in politischen und militärischen Kontexten durch das Weiße Haus. Die Äußerung fiel während einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des japanischen Repräsentantenhauses.

via GoNintendo, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Sega, Atlus, P-Studio