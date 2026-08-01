Director konkretisiert Idee für DLC zu Final Fantasy VII Revelation – und schließt eine Sache aus

Final Fantasy VII Revelation war noch nicht einmal angekündigt, da stellte Naoki Hamaguchi schon DLCs zum finalen Remake-Teil in Aussicht. Das geschah vor allem im Kontext – denn „Remake“ hatte einen DLC erhalten und „Rebirth“ ging bekanntlich leer aus.

Nach der Ankündigung des finalen Remake-Teils machte Hamaguchi in der Famitsu mögliche DLC erneut zum Thema. Man würde darüber gern aktiv nachdenken. Dabei könnten auch bisher veröffentlichte Spin-offs eine Rolle spielen. Wenig später sorgten Einträge in der Epic-Datenbank für Furore.

Doch zu möglichen DLC ist aktuell noch nichts beschlossen, wie Naoki Hamaguchi in einem neuen Interview mit Automaton Media bekräftigt. „Ich habe den Eindruck, dass sowohl die Medien als auch die Fan-Community zum jetzigen Zeitpunkt mit einem DLC rechnen“, erklärt er allerdings. Er spüre die enorme Erwartung an die Reihe. Und es scheine als wollten Fans nicht, dass sie endet.

„Allerdings hat sich noch nichts Konkretes herauskristallisiert, daher können wir noch nicht mit Sicherheit sagen: ‚Okay, wir werden DLC für Revelation entwickeln.‘ Wenn wir jedoch die Unterstützung der Fans erhalten und es eine echte Nachfrage dafür gibt, würden wir dies gern in Betracht ziehen“, so Hamaguchi weiter.

Hamaguchi hat eine Idee

Der dann doch ein bisschen konkreter wird. Der Fragesteller will wissen, ob ein DLC an das Ende anknüpfen würde. Ein Cliffhanger, der in einem DLC weitergeführt wird? Das schließt Hamaguchi zum Glück aus. „Die Geschichte wird innerhalb des Hauptspiels zu Ende erzählt. Wir meinen es ernst damit, die Serie mit Revelation abzuschließen, und wir treiben die Entwicklung mit diesem Ziel vor Augen voran.“

„Hypothetisch, sollten wir einen DLC veröffentlichen, würden wir wahrscheinlich eine Art Spin-off entwickeln, das sich auf einen bestimmten Charakter konzentriert und dessen bisher unerzählte Geschichten schildert – ähnlich wie wir es mit Yuffie in FF7R EPISODE INTERmission gemacht haben, und ich glaube, dass es dafür eine Nachfrage unter den Fans gibt. Falls wir also doch in Erwägung ziehen sollten, einen DLC zu entwickeln, wäre das die Art von Projekt, die wir wahrscheinlich versuchen würden, umzusetzen.“

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix