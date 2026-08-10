Die nächste Nintendo Direct: Ein bekanntes Muster und neuer „Leak“ machen Hoffnung

Nach der großen Nintendo Direct im Juni und einigen anschließenden Präsentationen zu einzelnen Spielen könnte schon bald die nächste große Show anstehen. Offiziell angekündigt wurde bislang zwar nichts, doch sowohl Nintendos Vergangenheit als auch ein aktueller Leak liefern zumindest Hinweise auf eine mögliche Nintendo Direct im September.

Die letzte allgemeine Direct fand im Juni statt und konzentrierte sich vor allem auf das „Switch 2“-Line-up (aktuell spart ihr 60 Euro beim Kauf der Konsole) für die zweite Jahreshälfte 2026. Den Abschluss bildete damals die Enthüllung des Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Danach folgten unter anderem eigene Präsentationen zu Splatoon Raiders und zuletzt Fire Emblem: Fortune’s Weave*.

Der September ist bei Nintendo traditionell „Direct-Zeit“

Ein Blick auf die vergangenen Jahre macht eine weitere Präsentation durchaus wahrscheinlich. Nintendo veranstaltet traditionell besonders häufig in den ersten beiden Septemberwochen eine Direct. Ausnahmen gab es zwar – etwa 2015 und 2024 –, ansonsten gehörte der September über viele Jahre fest zum Präsentationskalender des Unternehmens.

Für zusätzliche Spekulationen sorgt derzeit ein Leak rund um eine angebliche „Switch 2“-Version von Diablo 4. Diese soll demnach bereits am 15. oder 18. September erscheinen. Blizzard-Spiele waren in der Vergangenheit durchaus Bestandteil von Nintendo-Präsentationen, weshalb eine entsprechende Ankündigung dort denkbar wäre.

Allerdings gibt es noch eine andere naheliegende Gelegenheit: Die BlizzCon 2026 findet am 12. und 13. September statt. Sollte der Leak tatsächlich stimmen, könnte Blizzard die „Switch 2“-Version also genauso gut auf der eigenen Veranstaltung präsentieren. Oder natürlich schon bei der Opening Night Live im August bei der Gamescom.

Eine Nintendo Direct für September 2026 ist damit weiterhin nicht bestätigt. Das über Jahre etablierte Muster macht eine Präsentation in diesem Zeitraum aber durchaus plausibel. Und mit dem weiterhin geheimnisvollen Ocarina-of-Time-Remake hätte Nintendo auch einen Titel in der Hinterhand, zu dem Fans wohl nur zu gerne endlich mehr erfahren würden. Was wäre euer Wunsch für eine neue Direct?

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo