Die mobile Dämonenjagd soll bald beginnen: Gerüchte um „Switch 2“-Portierung von Diablo IV

Nach eineinhalb Jahren voller Spekulationen verdichten sich die Anzeichen für eine Portierung von Diablo IV auf die Nintendo Switch 2 weiter. Wie der gewöhnlich extrem gut informierte Insider billbil-kun (Dealabs) berichtet, nähert sich die Version mit großen Schritten der Fertigstellung.

Laut dem Leaker ist die Veröffentlichung für den 15. oder 18. September 2026 geplant. Welches der beiden Daten es letztlich wird, ist noch nicht gesichert. Der Zeitraum gilt jedoch als gesetzt. Der Verkaufspreis soll wie gewohnt bei 69,99 Euro liegen.

Eine Handelsversion ist ebenfalls im Gespräch – allerdings als reine „Code-in-a-Box“-Variante ohne echte Modul-Fassung. Es ist noch nicht klar, ob das Grundspiel als Complete Edition zusammen mit den bisherigen Erweiterungen Vessel of Hatred sowie Lord of Hatred ausgeliefert wird oder ob diese separat erworben werden müssen.

Wann findet die Enthüllung statt?

Eine offizielle Ankündigung seitens Blizzard oder Microsoft steht derzeit noch aus. Es wird jedoch spekuliert, dass der Enthüllungs-Trailer im Rahmen der Gamescom Ende August gezeigt werden könnte. Microsoft hat dort bereits eine große Präsenz angekündigt, unter anderem, um das 25-jährige Jubiläum der Xbox-Marke zu feiern.

Bildmaterial: Diablo IV, Activision Blizzard