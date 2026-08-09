Der nächste Auftritt von Kingdom Hearts IV wird immer wahrscheinlicher

Nach der Rückkehr von Kingdom Hearts IV im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct, dürften Fans erstmal zufrieden sein. Dabei sieht es ganz so aus, als könnte der nächste Schwung an Informationen zum heiß erwarteten Titel bereits in greifbarer Nähe sein.

Für die D23 Expo ist bekanntlich eine Retrospektive zur Reihe geplant. Und da bereits einige potenzielle DiskussionsteilnehmerInnen bekannt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch der neueste Teil in irgendeiner Form thematisiert werden könnte.

Das Panel „Deep Dive into Kingdom Hearts“ findet am 15. August statt, und dank der D23-App wissen wir nun auch, wer an diesem teilnimmt. Haley Joel Osment wird bei der Veranstaltung anwesend sein – ein zu erwartender Gast, da er sowohl dem Protagonisten Sora als auch dem Bösewicht Vanitas seine Stimme leiht.

Auch David Gallagher, die Stimme von Riku, ist mit an Bord. Besonders interessant ist aber die Nennung des dritten Teilnehmers: Tai Yasue, seines Zeichens Co-Director von Kingdom Hearts 4. Yasue führte bereits bei Kingdom Hearts 3 sowie zahlreichen Spin-offs (darunter „Birth by Sleep“ und „Dream Drop Distance“) gemeinsam Regie und ist somit zweifelsohne ein erfahrener Veteran in der Entwicklung der Reihe.

In seiner Rolle als Co-Director könnte er durchaus ein paar Worte zum vierten Hauptspiel verlieren – das hoffen Fans aktuell jedenfalls. Das wäre dann auch das erste Mal, dass sich ein leitender Entwickler zu Soras, Donalds und Goofys nächstem Abenteuer äußert. Daumen drücken!

Die D23 2026 findet vom 14. bis 16. August im Anaheim Convention Center statt. Neben Kingdom Hearts IV, das auch für Nintendo Switch 2 erscheint, kündigte Square Enix vor wenigen Tagen die Kingdom Hearts Collection [I~III] an.

via GamesRadar, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix