Fans hoffen auf ein Wiedersehen mit Kingdom Hearts 4 schon im August

„Kingdom Hearts“-Fans greifen bekanntlich nach jedem Strohhalm. Und der nächste ist gar nicht so kurz, insbesondere nach dem überraschenden Auftritt von Kingdom Hearts 4 bei der letzten Nintendo Direct.

Bei der D23 Expo hat gerne auch mal Kingdom Hearts einen großen oder kleineren Auftritt. In diesem Jahr findet die Disney-Messe auch wieder statt und Fans hoffen natürlich, dabei Kingdom Hearts 4 ein weiteres Mal in kurzer Zeit zu sehen.

Die Chance besteht: Disney hat für die diesjährige D23 2026 eine Show namens „Deep Dive into Kingdom Hearts“ angekündigt, die am 16. August um 1:30 Uhr deutscher Zeit stattfindet. „Begleiten Sie uns auf eine Reise durch Licht und Dunkelheit, während wir das 25-jährige Jubiläum von Kingdom Hearts feiern“, heißt es in der Ankündigung.

Und weiter: „Erfahren Sie, wie diese Saga Disney, Pixar und Square Enix zusammengebracht hat – mit Einblicken von den kreativen Köpfen, den Synchronsprechern und vielen weiteren Menschen, die hinter dieser Magie stehen.“

Die Beschreibung des Events bietet keine konkreten Hinweise auf Kingdom Hearts 4 oder Square Enix, doch in den letzten Jahren gab es immer mal wieder solche Auftritte. Beispielsweise präsentierte man bei der D23 vor einigen Jahren neue Trailer zu Kingdom Hearts 3.

Die D23 2026 findet vom 14. bis 16. August im Anaheim Convention Center statt. Neben Kingdom Hearts IV, das auch für Nintendo Switch 2 erscheint, kündigte Square Enix vor wenigen Tagen die Kingdom Hearts Collection [I~III] an.

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix