„Als hätten GTA, Spider-Man und Yakuza ein Baby“ – ANANTA weckt Hype, aber auch Zweifel

Wie wir bereits berichteten, sind die Trailer, die Berichte und die spielbare Demo auf der Tokyo Game Show 2025 auf Social Media eingeschlagen: Der Trailer liegt inzwischen bei insgesamt 5,5 Millionen Aufrufen, die Vorregistrierungen sind auf über 13 Millionen gestiegen.
Auch die neuen Gameplay-Szenen haben bereits ein Millionenpublikum erreicht. Doch es bleibt abzuwarten, ob ANANTA die hohen Erwartungen erfüllen kann. Vor allem, weil das Gameplay optisch und spielerisch teils stark an bekannte große Franchises erinnert.
So fasst ein japanischer Youtuber zusammen:
- Grafik: Spitzenklasse
- Erkundung: Spider-Man
- Kämpfe: Yakuza
- Story: Yakuza
- Atmosphäre: GTA
- Fazit: „Spider-GTA-Yakuza“.
Natürlich ist ein F2P-Game in dieser Größe ein Hingucker. Mit Captain, einem der Protagonisten, kann man sich Spider-Man-ähnlich durch die oft japanisch wirkende Stadt schwingen, während die Story-Ausschnitte Kriminalität, Intrigen und etwas Sci-Fi aus mehreren Perspektiven versprechen.
Die Beat-’em-up-Elemente erinnern an Like-a-Dragon-Spiele, während insgesamt wegen der großen, vielfältigen Stadt ein „Anime-GTA“-Feeling entsteht. Doch gerade diese Mischung aus bekannten Versatzstücken sorgt neben Begeisterung auch für Skepsis – für die einen ein potenzielles „Game of the Year“, für andere eher ein „Anime-Abklatsch“.
Zweifel an der Monetarisierung
Viele Fans sehen die vielen deutlichen Anlehnungen an andere große Spiele kritisch und befürchten, dass NetEase mehrere Klagen erhalten wird. Als Gegenargument verweisen Fans jedoch darauf, dass NetEase derzeit auch gemeinsam mit Marvel an Marvel Rivals arbeitet – NetEase hätte also einen Einblick, was legal sei und was nicht.
Die Skills der Charaktere sind dabei nicht zufällig ausgewählt, sondern sollen zum Charakter und dem Job der Spielfigur passen. In Zukunft möchte NetEase gemeinsam mit den Spielerinnen und Spielern weitere Figuren und Jobs in der offenen Welt erschaffen, durch die die Welt aus einer neuen Perspektive erlebt werden kann.
Das Leveln soll ebenfalls durch Job-typische Missionen erfolgen. Die Kurier-Häsin Taffy levelt, indem sie Pakete ausliefert. Arbeitslose können sich durch freiwillige Nebenaufgaben aufleveln, zum Beispiel durch Kämpfe oder das Erkunden der Gebiete. Geld verdienen und leveln ist so aber schwieriger.
Zweifel gibt es an der Monetarisierung. „Ich habe Sorgen, ob das Spiel ohne Gacha und mit diesen hohen Anforderungen überhaupt profitabel sein kann. Sie grenzen ihre Spielerschaft auf Leute mit High-End-PCs ein. Wenn das Spiel also nicht den Markt komplett dominiert, wird ihr Modell nicht funktionieren“, sagt ein japanischer Spieler.
Offenbar ist hier das Marketing etwas über das Ziel hinausgeschossen: Das Spiel könnte abseits von Charakteren weiterhin Gacha-Elemente beinhalten und die aktuelle Unity-Engine ist auch auf schwacher Hardware wie Smartphones sehr performant. Die etwas hohen Hardware-Anforderungen stammen daher wahrscheinlich eher von der fehlenden Optimierung, was viele Gacha-Games in der frühen Entwicklungsphase betrifft. Ein Beispiel hierfür ist Honkai: Nexus Anima, das eine aktuelle CPU, eine NVIDIA GeForce RTX 2060 und 16 GB Ram benötigt, was ebenfalls leicht erhöhte Hardwareanforderungen sind.
via Automaton Media, Reddit, Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain
Mit dem Konzept habe ich ja mal gar keine Probleme, vor allem da der Grafikstil nun genau mein Fall ist.
Wie ich letztens schon angemerkt hatte, ist mir das mit der Finanzierung ohne Gacha auch ein Rätsel. Vielleicht werden sie ja das Spiel dann stattdessen doch verkaufen. Wenn's nur halbwegs so ist, wie es momentan erscheint, würde ich auch bis zu 59€ dafür auf den Tisch legen.
Dann werden sie wohl für jede, neue Mission Geld verlangen oder es ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Gacha umwandeln wie man es bei Infinity Nikki gemacht hat. Rein vom gameplay her verstehe ich auch den Hype nicht so ganz denn die Stadt wirkt wie eine leere Kulisse. Man kann rumfahren und schwingen aber von den Nebenmissionen ist es so wie ein Spiderman Game. Ich kann mir nicht vorstellen dass sowas auf lange Sicht gut unterhält daher muss die Story einiges bieten.
Sehr unwahrscheinlich
es wird sehr wahrscheinlich Mirkotransaktionen und oder wie bei Nikki, gatcha Kleidung/Autos/Homing geben
Wenn du dir mal die Videos von der anzahl an Klamotten anschaust, dann ist das eigentlich eindeutig das das darauf hinauslaufen wird, das sind massiv viele und dann wird es wohl so sein, für jeden Char, gibts einzelne, auch wenn das am Ende ein Mesh ist, das über den Char nur geworfen wird und für alle eigentlich gleich ist, aber halt für alle einzelnd.
Und mit Klamotten/Individualisierung kannst du die leute ja auch sehr gut Angeln, das ist, für mich, noch schlimmer als Char Gatcha.
Denn Indivisualisieren, auch wenns nur nen SP ist, ist trotzdem cool und macht spaß.
und ggf gibts wie bei Nikki irgendwann die Multiplayerworld und du kannst andere Chars sehen, dann willst du cool/nice/heiß/funny etc aussehen
mich bekommt man mit Klamotten, auch der Grund warum ich SEHR gerne Nikki gespielt habe.
Aber da ist ja Storytechnisch kein vorrankommen...
Die Story sagte, ja es gibt 7 große Kontinente, ja danke, wir gurken seit 1.0 immernoch auf der gleichen kleinen Remote Insel rum und ob das überhaupt weitergeht, seit dem Storykill mit dem Multitimeline ka
Daher freu ich mich seht auf Projekt Mugen, aka Ananta, wieder Individualsiieren
Diese uninformierten japanischen Leute mit ihrer immer gleich dummen Panikmacherei....natürlich hat das Spiel auch Gacha-Elemente. die sind jedoch 100% auf Kosmetik ausgelegt.
Das ein Spiel wie Ananta natürlich nicht bloß nur von Luft und Liebe leben kann, das sollte absolut jedem Menschen mit etwas Grips in der Birne sofort klar sein.
Bei Ananta ist lediglich der Fokus, womit Geld reingeholt wird ein wesentlich besserer, weil das Spektrum an Kosmetik, was man so machen kann um damit Geld zu verdienen VIEL GRÖSSER IST, als wenn du dich wie ein Genshin nur auf Charaktere und Waffen und nem Spieldesign voller RNG und Fomo konzentrierst, wo du halt nur mit 2 Dingen allen alles Geld reinholen muss, als wenn sie die Spieler das über nen dutzend verschiedenste kosmetik-Optionen verteilt reinpushen, weil einfach das ANGEBOT um ein zigfaches größer ist konstant und man es dadurch dank der Quantität des Angebots auch erlauben kann, die Dinge günstiger anzubieten, so dass Leute mit eher kleinerem Geldbeutel nicht von vorn herain schon komplett durch die pure Gier des Entwicklers abgeschreckt udn ausgegrenzt werden, wie das bei Genshin der Fall ist mit seinen überteuerten Kosten, bloß damit man ein einzigen Charakter so spielen kann, wie er von Design her optimal vorgesehen wurde und man dank ewigen Fomos und Powercreeps konkret dauern dazu genötigt wird, immer die neusten Charaktere und Waffen ziehen zu müssen, wenn man halt in Sachen DPS-Performances mit der Zeit nicht komplett zurückfallen will, bis man nicht mehr in der Lage ist alle Spielinhalte so schaffen zu können, dass man sich problemlos alle Belohnungen verdienen kann, weil die Charaktere die du hast zu Schwach vom Benchmark her geworden sind, weil sich MHY bewusst n Scheißdreck drum kümmert alte Charaktere nicht zu buffen, weil dann hätte man ja kein Grund mehr die neuesten Powercreep-Charas ziehen zu müssen
Und all diesen Schund gibt's halt bei Ananta nicht, da muss man sich keien Sorgen drum machen das man irgendwelche Charas verpasst, weil man nicht bereit war sich dumm und dämlich arm zu verausgaben, damit man rechtzeitig bevor nen Banner vorbei ist nen Charakter mit Glück bekommt, es wird nicht sinnfrei unterschieden zwischen 4 oder 5s zeug, somit gibt's auch kein ewiges Powercreep und Charaktere sind besser gebalanced weil nichts bewusst wesentlich schlechter sein muss als Charakter X, nur weil es kostenfrei ist.
Alles worauf man sich konzentrieren muss in Ananta, ist die Story zu spielen und du schaltest alle Charaktere mit der Zeit automatisch frei ... so sollte es überall sein, doch die Gier der traditionellen Gacha-Design-Spiele verbietet das, wenn halt alles auf Charaktere fokussiert ist um damit Geld zu machen.
Ananta ist in Sachen Finanzierung praktisch wie GTA Online.. es wird sich Geld halt ausschließlich mit premium-Kleidung, Premium Fahrzeugen, Housing usw. verdient für die Leute, die damit ihr Spielaccount optisch mehr individualisieren wollen bzw. aufhübschen wollen und das reicht auch voll kommen.
Warum muss man immer vor lauter Entwicklergier gleich sofort spielrelevante Inhalte hinter Geldsperren verbarrikadieren, die dem Spieler quasi bewusst wie eine Bestrafung vorkommen, nur weil man nicht dem Entwickler gewillt ist 2000€ pro Monat in den Gierschlund zu stopfen, was weder angemessen ist, noch weder jegliche Rationalität entspricht. Ein Entwickler wie MHY muss nicht alle 6 Wochen weit über 50 Millionen Dollar mit Genshin alleine einnehmen, bloß damit dieses Spiel in der Lage ist dauerhaft fortbestehen zu können, wenn sämtliche Entwicklungskosten und Instandhaltungskosten bloß ein Bruchteil dessen ausmachen.
Wenn Genshin günstiger gemacht werden würde, dass man im Schnitt nur noch 25 Millionen einnimmt, hätte Genshin locker immer noch im Vergleich zu alle Fixkosten ne Gewinnmarge von über 1000% und wahrscheinlich mehr, weil man sich hier dank dieses Spieldesigns bewusst zu Krösus aufpeppeln lassen hat dank all der sorglosen Leute, die nicht wissen wohin mit ihrem Geld und sich die überteuerten Preise eben leisten können, damit sie quasi das Spiel für die x Millionen 99% F2P-Spieler so mitfinanzieren, welche normalerweise sonst im Schnitt 15-30€ im Monat zahlen müssten, wie bei nem klassischen MMORPG mit Abo
Wenn aber das Angebot dank Kosmetik wesentlich breiter aufgestellt ist, so dass die Einkommensoptionen deutlich günstiger ausfallen, dann kann ein Spiel wie Ananta auch wesentlich effektiver durch die breite Masse an Leuten und der breiten Masse des Angebots, die kleine Geldbeträge auch gewillt sind zu zahlen, getragen werden, man muss sich dann wesentlich weniger auf nur die Wal-Spieler verlassen.
Das ist auch das Erfolgsrezept von Spielen wie Monster Hunter World..das Spiel hat nicht ohne Grund hunderte von DLCS an Kosmetik und schaut, wie lang Monster Hunter World schon existiert, ohne das jemals der Onlineservice eingestellt werden musste und dass als ein normales Spiel, das mit nem Kaufpreis sich ja auch erst zugelegt werden muss und nicht wie Gachas direkt kostenfrei gezockt werden kann.
Naja aber die Sache in Genjin Impact scheint ja richtig gut zu funktionieren und das System von Ananta muss sich erst noch beweisen. Im ersten Moment wirkt es fair aber wir wissen nicht wie es dann im finalen Produkt aussehen wird und vor allem ob es dann auch so bleibt. Solch ein Spiel alleine über Cosmetics zu fianzieren stelle ich mir relativ schwer vor, vor allem in unseren Gefilden. Das nächste Problem ist dass die Masse an Gacha Games dermaßen zugenommen hat dass die sich bald selber die Spieler wegnehmen könnten. Alleine jetzt wurden drei neue Spiele angekündigt und die alten Games sind auch noch da.