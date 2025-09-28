„Als hätten GTA, Spider-Man und Yakuza ein Baby“ – ANANTA weckt Hype, aber auch Zweifel

Wie wir bereits berichteten, sind die Trailer, die Berichte und die spielbare Demo auf der Tokyo Game Show 2025 auf Social Media eingeschlagen: Der Trailer liegt inzwischen bei insgesamt 5,5 Millionen Aufrufen, die Vorregistrierungen sind auf über 13 Millionen gestiegen.

Auch die neuen Gameplay-Szenen haben bereits ein Millionenpublikum erreicht. Doch es bleibt abzuwarten, ob ANANTA die hohen Erwartungen erfüllen kann. Vor allem, weil das Gameplay optisch und spielerisch teils stark an bekannte große Franchises erinnert.

So fasst ein japanischer Youtuber zusammen:

Grafik: Spitzenklasse

Erkundung: Spider-Man

Kämpfe: Yakuza

Story: Yakuza

Atmosphäre: GTA

Fazit: „Spider-GTA-Yakuza“.

Natürlich ist ein F2P-Game in dieser Größe ein Hingucker. Mit Captain, einem der Protagonisten, kann man sich Spider-Man-ähnlich durch die oft japanisch wirkende Stadt schwingen, während die Story-Ausschnitte Kriminalität, Intrigen und etwas Sci-Fi aus mehreren Perspektiven versprechen.

Die Beat-’em-up-Elemente erinnern an Like-a-Dragon-Spiele, während insgesamt wegen der großen, vielfältigen Stadt ein „Anime-GTA“-Feeling entsteht. Doch gerade diese Mischung aus bekannten Versatzstücken sorgt neben Begeisterung auch für Skepsis – für die einen ein potenzielles „Game of the Year“, für andere eher ein „Anime-Abklatsch“.

Zweifel an der Monetarisierung

Viele Fans sehen die vielen deutlichen Anlehnungen an andere große Spiele kritisch und befürchten, dass NetEase mehrere Klagen erhalten wird. Als Gegenargument verweisen Fans jedoch darauf, dass NetEase derzeit auch gemeinsam mit Marvel an Marvel Rivals arbeitet – NetEase hätte also einen Einblick, was legal sei und was nicht.

Die Skills der Charaktere sind dabei nicht zufällig ausgewählt, sondern sollen zum Charakter und dem Job der Spielfigur passen. In Zukunft möchte NetEase gemeinsam mit den Spielerinnen und Spielern weitere Figuren und Jobs in der offenen Welt erschaffen, durch die die Welt aus einer neuen Perspektive erlebt werden kann.

Das Leveln soll ebenfalls durch Job-typische Missionen erfolgen. Die Kurier-Häsin Taffy levelt, indem sie Pakete ausliefert. Arbeitslose können sich durch freiwillige Nebenaufgaben aufleveln, zum Beispiel durch Kämpfe oder das Erkunden der Gebiete. Geld verdienen und leveln ist so aber schwieriger.

Zweifel gibt es an der Monetarisierung. „Ich habe Sorgen, ob das Spiel ohne Gacha und mit diesen hohen Anforderungen überhaupt profitabel sein kann. Sie grenzen ihre Spielerschaft auf Leute mit High-End-PCs ein. Wenn das Spiel also nicht den Markt komplett dominiert, wird ihr Modell nicht funktionieren“, sagt ein japanischer Spieler.

Offenbar ist hier das Marketing etwas über das Ziel hinausgeschossen: Das Spiel könnte abseits von Charakteren weiterhin Gacha-Elemente beinhalten und die aktuelle Unity-Engine ist auch auf schwacher Hardware wie Smartphones sehr performant. Die etwas hohen Hardware-Anforderungen stammen daher wahrscheinlich eher von der fehlenden Optimierung, was viele Gacha-Games in der frühen Entwicklungsphase betrifft. Ein Beispiel hierfür ist Honkai: Nexus Anima, das eine aktuelle CPU, eine NVIDIA GeForce RTX 2060 und 16 GB Ram benötigt, was ebenfalls leicht erhöhte Hardwareanforderungen sind.

via Automaton Media, Reddit, Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain