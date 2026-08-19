Der KI-Chat mit Ryza ist zu beliebt – deshalb muss jetzt erstmal mehr Hardware her

Eigentlich hört es sich nach einer grandiosen Idee an: SpiralAI nutzt mit Atelier Ryza eine in Japan bekannte und beliebte Marke, um eine offizielle „AI Companion“-Chat-App zu veröffentlichen.

Diese sind in den letzten Monaten extrem beliebt geworden: Viele Millionen Jugendliche nutzen solche Apps bereits, aktuelle Schätzungen gehen von über 220 Millionen NutzerInnen weltweit aus – so sind etwa PolyBuzz mit über 50 Millionen Nutzern, Replica.ai mit über 40 Millionen Nutzern, Character.ai mit über 20 Millionen Nutzern und das ungefilterte Emocchi aktuell beliebt.

Mehr Hardware aufgrund vieler Vorregistrierungen nötig

Deshalb verwundert es kaum, dass SpiralAI während eines speziellen FamitsuTUBE-Livestreams am 18. August bekannt gab, dass sich RyzaChat: AI Your Midsummer Dream Story with AI Ryza (so die inoffizielle Übersetzung) verzögern wird.

CEO Yuichi Sasaki zufolge wurde die Verschiebung beschlossen, damit das Studio seine Server-Infrastruktur weiter „verstärken“ kann. Grund dafür ist die hohe Zahl an Vorregistrierungen, die seit der Ankündigung des Spiels Anfang des Monats eingegangen sind.

Eigentlich sollte RyzaChat: AI gestern an den Start gehen. Jetzt werden vorerst neue Informationen verbreitet: Beim Monetarisierungsmodell setzt RyzaChat: AI beispielsweise auf ein Abo-basiertes System mit sogenannten „Gesprächstokens“ und mehreren verfügbaren Abo-Stufen.

Eigene RPG-Szenarien erleben und gestalten

Der Hauptmodus von RyzaChat: AI, das gemeinsam mit dem Koei-Tecmo-Studio Gust entwickelt wird, ist der RPG-Modus. Hier könnt ihr Gespräche mit Reisalin „Ryza“ Stout führen und eine Geschichte in Form eines freien Szenarios vorantreiben. Zusätzlich gibt es einen freien Chat-Modus, in dem sich SpielerInnen zwanglos mit Ryza unterhalten können.

Nach Abschluss eines kurzen Tutorials auf der Insel Kurken wird die vollständige Weltkarte freigeschaltet. Dadurch erhalten SpielerInnen Zugriff auf verschiedene Orte sowie personalisierte Quests, die auf den Gesprächen mit Ryza basieren. Dazu gehören unter anderem Kämpfe, Synthese und das Sammeln von Ressourcen.

RyzaChat: AI Your Midsummer Dream Story with AI Ryza wird für iOS und Android erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es nach der Verschiebung noch nicht.

via Automaton Media, Bildmaterial: Koei Tecmo, Ryza ASMR