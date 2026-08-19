Kurz vor dem Nachfolger: Trails in the Sky 1st Chapter bekommt ein wichtiges Update

Trails in the Sky 1st Chapter ist inzwischen seit einiger Zeit erhältlich und konnte auch uns im Test überzeugen. Ein Punkt, der in der Diskussion rund um die Veröffentlichung aber immer wieder aufkam: Bei einigen Begriffen und Namen wich die Neuauflage von der über Jahre etablierten Terminologie der Trails-Reihe ab. Genau hier bessern Falcom und GungHo Online Entertainment nun nach.

Mit dem Update auf Version 1.07 steht der sogenannte „Legacy Patch“ zur Verfügung. Dieser überarbeitet vor allem die englische Lokalisierung und soll für mehr Kontinuität innerhalb der inzwischen riesigen Reihe sorgen. Das Timing kommt nicht von ungefähr: Am 17. September 2026 erscheint bereits Trails in the Sky 2nd Chapter.

Alte Begriffe kehren zurück

Überarbeitet wurden zahlreiche englische Texte, Sprachaufnahmen und UI-Bezeichnungen. Dabei orientieren sich die Verantwortlichen stärker an den Begriffen und Aussprachen, die Fans aus späteren Trails-Ablegern kennen.

Unter anderem heißen die vier Tetracyclic Towers nun wieder „Esmelas Tower“, „Amberl Tower“, „Carnelia Tower“ und „Sapphirl Tower“. Auch Begriffe wie „Orbal golem“ wurden durch das etablierte „Archaism“ ersetzt.

Darüber hinaus wurden die englischen Aussprachen mehrerer wichtiger Namen und Begriffe angepasst. Dazu gehören etwa Liberl, Calvard, Zin, Loewe, Hamel, Auslese und Zemuria. Diese Änderungen werden ebenfalls in Trails in the Sky 2nd Chapter übernommen. Einige wenige Sprachzeilen konnten allerdings nicht neu aufgenommen werden und bleiben unverändert.

Auch die deutsche und französische Lokalisierung erhält kleinere Korrekturen. Im Deutschen wird beispielsweise aus der „Elise-Hauptstraße“ nun die „Elize-Hauptstraße“. Zusätzlich behebt Version 1.07 verschiedene Abstürze, Textfehler und weitere kleinere Probleme.

Wer auf Steam lieber die bisherige Fassung behalten möchte, bekommt dafür eine eigene Version 1.06.3 als auswählbaren Branch. Auf den Konsolen besteht diese Möglichkeit nicht. Die kompletten Patch-Notes könnt ihr euch übrigens hier anschauen.

Trails in the Sky 1st Chapter* ist seit letztem Jahr für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erhältlich. Trails in the Sky 2nd Chapter folgt am 17. September 2026.

via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom