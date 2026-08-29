Während alle auf die Gamescom schauen, könnte Pokémon für eine Überraschung sorgen

Während an diesem Wochenende viele Gaming-Fans hierzulande zur Gamescom nach Köln pilgern, findet auf der anderen Seite des großen Teichs ebenfalls ein großes Gaming-Event statt. In San Francisco laufen vom 28. bis 30. August die Pokémon World Championships 2026 – und erstmals werden diese von der großen Fan-Convention PokémonXP begleitet.

The Pokémon Company nimmt das zum Anlass, mit einem rund dreieinhalb Minuten langen animierten Trailer auf das Wochenende einzustimmen. Darin steht natürlich vor allem die große Welt von Pokémon im Mittelpunkt.

Drei Tage Pokémon in San Francisco

Bei PokémonXP handelt es sich um die erste Fan-Convention dieser Art, die unmittelbar neben den Pokémon World Championships stattfindet. BesucherInnen erwarten Workshops, Panels und verschiedene exklusive Aktivitäten rund um das Franchise.

Gleichzeitig treten bei den World Championships wieder einige der besten SpielerInnen der Welt gegeneinander an. Wettbewerbe gibt es in Pokémon VGC, Pokémon-Sammelkartenspiel, Pokémon GO und Pokémon UNITE. Das komplette Event läuft vom 28. bis 30. August.

Für SpielerInnen, die sich weniger für den kompetitiven Teil von Pokémon interessieren, könnte das Wochenende allerdings ebenfalls spannend werden. Erst zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass das Event möglicherweise für neue Informationen zu kommenden Pokémon-Spielen genutzt werden könnte.

Ganz vorne steht dabei natürlich Pokémon Wind* und Pokémon Welle*. Gerade zum Abschluss der World Championships gab es in der Vergangenheit immer wieder Neuigkeiten und Ausblicke auf die Zukunft der Reihe. Ob das auch 2026 der Fall sein wird, ist bislang allerdings nicht bestätigt.

Entsprechend heißt es erst einmal abwarten. Vielleicht beschert uns das große Pokémon-Wochenende aber schon am Sonntag beziehungsweise aufgrund der Zeitverschiebung am Montag neue Informationen zu Pokémon Wind und Welleoder anderen kommenden Projekten.

Der Trailer zum Event:

Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak