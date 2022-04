Devolver Digital macht sich über die Vertriebsform von Sonic Origins lustig

Die Tabelle zu den verschiedenen Editionen zu Sonic Origins sorgte in dieser Woche in den sozialen Medien für viel Kritik, aber auch Belustigung. Publisher Devolver Digital (Return to Monkey Island) konnte sich mal wieder nicht zurückhalten und mischte mit.

Bei Twitter veröffentlichte man (natürlich ohne direkte Sonic-Nennung) eine große Tabelle mit ganz vielen Feldern und Häkchen zum kommenden Trek to Yomi. Gut für Fans: Hier bekommt man überall alles. Natürlich ein Seitenhieb auf Sonic Origins.

„Unsere Marketingabteilung hat einen praktischen Leitfaden für die Vorbestellung von Trek to Yomi erstellt. Bitte verwenden Sie ihn, um Ihren Weg zum Kauf zu navigieren“, twittert man zur Tabelle, die für alle Plattformvarianten von Trek to Yomi die gleichen Inhalte aufzeigt.

Devolver Digital gab sich in den letzten Jahren immer wieder Branchen-kritisch. Bei Devolver Digital 2021 stellte man den hauseigenen MaxPass+ vor, der als „Monetization as a Service“ gedacht ist. Damit bekäme man alle Devolver-Games zum vollen Preis.

Der erst 2009 gegründete Publisher ist aber spätestens seit November 2021 auch einer der dickeren Fische. Man ging an die Börse und Sony schnappte sich gleich mal 5 Prozent der Aktien.

Trek to Yomi erscheint im Mai 2022. Geduld und Timing sind in dem Samurai-Abenteuer der Schlüssel zum erfolgreichen Kampf. Schaut euch hier den letzten neuen Trailer zum Spiel an und nachfolgend die eingangs erwähnte Tabelle.

Bildmaterial: Devolver Digital