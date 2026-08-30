Alle Jahre wieder: Diese Atlus-Umfrage könnte erneut einen Blick in die Zukunft erlauben

Atlus fragt seine Fans regelmäßig nach ihrer Meinung zu aktuellen und möglichen zukünftigen Projekten. Auch 2026 gibt es wieder eine solche große Umfrage – und einige der Fragen dürften besonders bei Persona-Fans für Aufmerksamkeit sorgen. Denn neben Persona 4 Revival und Persona 6 möchte Atlus ziemlich genau wissen, welche älteren Spiele die Fans gerne als Remake zurückkehren sehen würden.

Die diesjährige Umfrage ist aktuell in Japan und Nordamerika verfügbar und kann noch bis zum 6. September ausgefüllt werden. Rund 20 Minuten sollen TeilnehmerInnen dafür einplanen. Ihr könnt die amerikanische Umfrage natürlich auch in unseren Breitengraden durchklicken.

Persona 1, Persona 2 und noch deutlich mehr

Zunächst beginnt die Umfrage recht allgemein. Atlus möchte unter anderem wissen, welche Plattformen die TeilnehmerInnen besitzen, welche Genres sie bevorzugen, wie sie sich über Videospiele informieren und wie viele ihrer gekauften Spiele physische Versionen waren. Später geht es dann wesentlich konkreter um die eigenen Marken.

Besonders interessant wird es im letzten Viertel der Umfrage. Dort zeigt Atlus zunächst den Trailer zu Persona 4 Revival und fragt, ob die TeilnehmerInnen das Remake kaufen würden und warum. Anschließend geht es um Persona 6 und unter anderem darum, ob Fans den kommenden Hauptableger bereits auf ihre Wunschliste gesetzt haben.

Danach wird Atlus noch konkreter und fragt nach dem Interesse an möglichen Remakes von Revelations: Persona, Persona 2: Innocent Sin und Persona 2: Eternal Punishment. Selbst die Persona Dancing-Trilogie, die beiden Persona 4 Arena-Spiele und die zwei Persona-Q-Ableger stehen zur Auswahl.

Und nicht nur Persona ist vertreten. Auch mögliche Neuauflagen von Shin Megami Tensei IV und Shin Megami Tensei IV: Apocalypse, Digital Devil Saga sowie Devil Summoner: Soul Hackers werden abgefragt.

Atlus-Umfragen sind durchaus einen Blick wert

Natürlich bedeutet eine solche Frage noch lange nicht, dass entsprechende Remakes tatsächlich in Entwicklung sind. Komplett ignorieren sollte man die Atlus-Umfragen allerdings ebenfalls nicht. Schon in einer früheren Befragung wurde Persona 6 ausdrücklich beim Namen genannt – Monate bevor Atlus den Titel schließlich offiziell enthüllte.

Dazu passt, dass mögliche Remakes der ersten beiden Persona-Generationen erst zuletzt wieder zum Gesprächsthema wurden. In einem Interview hieß es, dass man diese Spiele irgendwann eigentlich angehen müsse. Was ist euere Meinung zur Umfrage?

via Siliconera, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio