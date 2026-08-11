„Wir müssen es tun“ – Atlus-Produzent spricht über Neuauflagen zu älteren Persona-Spielen

Mit Persona 4 Revival steht bereits die nächste große Neuauflage der beliebten Atlus-Reihe in den Startlöchern. In einem ausführlichen Interview mit GamerBraves sprach Produzent Kazuhisa Wada über die Arbeiten am Remake, die zahlreichen Änderungen gegenüber dem Original – und ließ ganz am Ende mit einer Aussage zu Persona 1 und Persona 2 aufhorchen.

Aus Alt mach Neu

Persona 4 Revival soll dabei grundsätzlich sehr nah am Original bleiben. Inaba wurde für frei drehbare Kameras vollständig in 3D neu aufgebaut, Zwischensequenzen werden aufwendiger inszeniert und auch die Dungeons wurden überarbeitet. Gleichzeitig sollen die Geschichte und insbesondere die Persönlichkeiten der Charaktere erhalten bleiben. „Die Charaktereigenschaften, um die sich alle Sorgen machen, wurden weder entfernt noch abgeschwächt“, stellt Wada klar.

Auch einzelne Dialoge wurden angepasst, ohne die ursprünglichen Charakterisierungen grundlegend zu verändern. Inhaltlich soll Revival dafür nahezu sämtliche zusätzlichen Geschichten, Nebeninhalte und auch das True Ending aus Golden übernehmen. Lediglich das Program-Ticket-Feature beziehungsweise die „TV-Listings“ (Teleshopping) fehlen. Dazu kommen komplett neue soziale Interaktionen.

Persona 1 und 2 könnten als Nächstes folgen

Besonders interessant wurde es jedoch am Ende des Interviews. Wada wurde gefragt, ob angesichts der aktuellen Remake-Strategie irgendwann auch Persona 1 und Persona 2 eine moderne Neuauflage erhalten könnten – oder ob sich Atlus nach Persona 4 Revival vollständig auf Persona 6 konzentrieren werde.

Eine konkrete Ankündigung wollte der Produzent daraus zwar nicht machen, seine persönliche Meinung fiel allerdings erstaunlich deutlich aus: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das noch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass wir das auf jeden Fall tun sollten. Ich glaube, wir müssen es tun.“

Eine Bestätigung für entsprechende Projekte ist das natürlich noch lange nicht. Dennoch dürfte die Aussage Fans der ältesten Persona-Ableger Hoffnung machen. Nachdem Atlus mit Persona 3 Reload bereits einen Klassiker umfassend modernisiert hat und mit Persona 4 Revival den nächsten folgen lässt, scheinen zumindest aus Sicht von Wada auch Persona 1 und die beiden Persona-2-Spiele Kandidaten zu sein, die eines Tages eine moderne Neuauflage verdient hätten.

via GamerBraves, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus