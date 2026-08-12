Abkassiert wie Eigentümer, Rechte wie Mieter: Mexikanische Politiker poltern gegen Sony

Sony macht jahrelange Befürchtungen zur Realität: Ab Januar 2028 wird die Produktion von neuen Spielen auf Disc eingestellt. Das zog bereits die Bemühungen der mexikanischen Abgeordneten Iraís Reyes und des Senators Luis Donaldo Colosio nach sich, die kürzlich eine Beschwerde bei der mexikanischen Kartellbehörde vorbereiteten.

Nun legt das Duo mit einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram nach – in dieser erläutern Colosio und Reyes die Beschwerde. Sie werfen PlayStation vor, KundInnen den vollen Kaufpreis zu berechnen, ihnen jedoch lediglich Nutzungsrechte einzuräumen, die eher einer Miete gleichkommen.

Mieter statt Eigentümer

Im Fokus steht dabei Sonys für Januar 2028 geplante Einstellung des Supports für physische Spiele. Die beiden PolitikerInnen argumentieren, dass die Bindung neuer Spiele an den PlayStation Store nach diesem Zeitpunkt monopolartige Zustände schaffen würde. Sony erhielte eine beispiellose Kontrolle über Preise und Zugang, während der Gebrauchtmarkt wegfiele und VerbraucherInnen gezwungen wären, jeden beliebigen Preis zu zahlen.

„Und was man digital kauft, gehört einem nicht wirklich“, heißt es in der Erklärung weiter – dabei wird auf die kürzliche Entfernung hunderter digital erworbener Filme aus PlayStation-Konten verwiesen. Colosio und Reyes weisen zudem auf die bevorstehende Schließung der Stores für PS3 und PlayStation Vita hin, durch die keine neuen digitalen Spiele mehr für diese Systeme erworben werden können.

„Man zahlt den Preis eines Eigentümers, erhält aber nur die Rechte eines Mieters“, schließt der Beitrag. Sonys Entscheidung ist bereits Gegenstand rechtlicher Prüfungen und wird in den kommenden Jahren zweifellos weiteren juristischen Herausforderungen gegenüberstehen.

Erst im vergangenen Monat erklärte ein EU-Vertreter, die EU könne Sony nicht an der Einstellung des Geschäfts mit physischen Spielen hindern, da es Unternehmen freistehe, Spiele und Dienstleistungen nach eigenem Ermessen anzubieten.

via GamesRadar, Bildmaterial: PlayStation