Cozy-Game mit Elektronikladen ist nur wenige Tage nach dem Start ein Millionen-Erfolg

Auch wir hatten ReStory vor seiner Veröffentlichung schon mehrfach auf dem Schirm. Seit dem 6. August ist die gemütliche Shop-Simulation nun für PC via Steam erhältlich – und dort kommt sie nicht nur hervorragend an, sondern entwickelt sich auch kommerziell zu einem beachtlichen Indie-Erfolg.

In ReStory betreibt ihr einen kleinen Elektronikladen im Tokio der 2000er-Jahre. Dort trefft ihr auf allerlei schräge Anime-Charaktere und repariert deren alte Technik. Neben tatsächlich lizenzierten Atari-Konsolen warten dabei vor allem augenzwinkernde Nachbildungen bekannter Geräte auf euch – darunter „Nony PlayMachines“, „PMP“-Handhelds, „Pokia“-Handys und „Mapple Mypods“.

Nach zwölf Stunden waren die Entwicklungskosten wieder drin

Wie tinyBuild-CEO Alex Nichiporchik mitteilte, hatte ReStory bereits innerhalb der ersten zwölf Stunden seine Entwicklungskosten wieder eingespielt. Nur einen Tag nach der Veröffentlichung lag der Umsatz bereits bei über einer Million US-Dollar und fast 80.000 verkauften Exemplaren.

Inzwischen ging es noch ein gutes Stück weiter: Bis zum 10. August soll ReStory bereits einen Umsatz von drei Millionen US-Dollar erzielt haben. Auch die bisherigen Bewertungen auf Steam können sich sehen lassen. Dort fallen derzeit 95 Prozent der Rezensionen positiv aus, womit das Spiel bei „äußerst positiv“ steht.

Vor der Veröffentlichung musste sich das Team allerdings auch mit Vorwürfen auseinandersetzen, für Teile der Grafik generative KI verwendet zu haben. Dem widersprachen die EntwicklerInnen deutlich: „In ReStory gibt es keine KI-generierten Inhalte, und es wird auch niemals KI-generierte Inhalte in ReStory geben.“

Stattdessen seien sämtliche Inhalte von den KünstlerInnen des Teams selbst erstellt worden. Der erfolgreiche Start dürfte nun ohnehin dafür sorgen, dass wir von ReStory noch eine ganze Weile hören werden.

via GamesRadar, Bildmaterial: ReStory, tinyBuild, Mandragora