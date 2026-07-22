Zelda x Hasbro: Erstes Promo-Material zeigt Master-Schwert und Hylia-Schild

Erst vor wenigen Tagen kündigten Hasbro und Nintendo ihre neue Partnerschaft rund um The Legend of Zelda an. Viele Fans spekulierten daraufhin über Magic: The Gathering-Karten oder andere Inhalte, schließlich gehört die Marke ebenfalls zu Hasbro. Nun gibt es jedoch einen ersten Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit – und der deutet zunächst in eine andere Richtung.

Master-Schwert und Hylia-Schild

Im Vorfeld der San Diego Comic-Con, die vom 23. bis 26. Juli stattfindet, hat Hasbro erstes Promo-Material veröffentlicht. Darauf sind das Master-Schwert und der Hylia-Schild zu sehen, die in einem sonnendurchfluteten Wald liegen. In der linken unteren Ecke befindet sich zudem das bekannte „The Legend of Zelda“-Logo.

Bereits zuvor hatte Hasbro angekündigt, auf der Messe drei Figuren im 6-Zoll-Format (rund 15 cm) zu präsentieren. Das erste Teaserbild scheint diese Richtung nun zu bestätigen. Bis zur offiziellen Enthüllung heißt es allerdings noch etwas Geduld haben.

Da auch der Live-Action Zelda Film in den Startlöchern steht, stellt sich natürlich die Frage, ob die Figuren auf den Spielen oder eben dem neuen Film basieren. Da wir bis heute aber noch keinen offiziellen Trailer bekommen, ist Letzteres wohl eher unwahrscheinlich. Was meint ihr?

Falls euch die Wartezeit bis zur offiziellen Enthüllung zu lang wird, lohnt sich schon jetzt ein Blick auf die ersten Stardew Valley-Karten im Magic: The Gathering-Universum.

Das Teaser-Bild:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo; Hasbro