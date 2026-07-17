Neuer Hasbro-Deal entfacht Hoffnungen auf ein Zelda-Set für Magic: The Gathering

Mit der kürzlich angekündigten, mehrjährigen Partnerschaft zwischen Nintendo und Hasbro ist die Fantasie vieler Fans bereits in vollem Gange. Offiziell wurde zunächst nur eine Reihe von „The Legend of Zelda“-Actionfiguren bestätigt, die später in diesem Jahr auf der Comic-Con vorgestellt werden sollen.

Doch die Zusammenarbeit könnte langfristig deutlich mehr hervorbringen. Vor allem unter Fans von Magic: The Gathering wird bereits darüber spekuliert, dass Zelda eines Tages ebenfalls Teil der beliebten Kartenspielreihe werden könnte.

Fans sehen großes Potenzial für ein Crossover

Der Gedanke kommt nicht von ungefähr: Hasbro ist Eigentümer von Wizards of the Coast, dem Unternehmen hinter Magic: The Gathering. In den vergangenen Jahren feierte das Kartenspiel mit den „Universes Beyond“-Sets große Erfolge. Besonders die Kooperationen mit Final Fantasy, Fallout oder Monster Hunter kamen bei der Community gut an.

Entsprechend diskutieren zahlreiche Fans derzeit über ein mögliches The Legend of Zelda-Set oder kleinere „Secret Lair“-Kollektionen. In der Community wird unter anderem vermutet, dass ein solches Crossover passend zum geplanten Live-Action-Film erscheinen könnte. Andere sehen die Idee zwar ebenfalls als naheliegend an, befürchten jedoch eine zu starke Vermarktung der Marke.

Bislang gibt es keinerlei Hinweise

Aktuell handelt es sich allerdings ausschließlich um Spekulationen. Nintendo und Hasbro haben bislang lediglich die Zusammenarbeit für Spielzeug angekündigt. Ob daraus künftig auch Produkte wie ein Magic: The Gathering-Set entstehen, bleibt völlig offen.

Dennoch dürfte die neue Partnerschaft die Hoffnungen vieler Fans weiter befeuern. Angesichts des Erfolgs vergangener Videospiel-Kooperationen erscheint ein Zelda-Crossover zwar durchaus denkbar – bestätigt ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nichts.

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo