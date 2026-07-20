Stardew Valley erhält offizielle Karten zu Magic: The Gathering und so sehen sie aus

Magic: The Gathering ist schon lange kein Sammelkartenspiel mehr, zu dem nur beinharte Fans der Marke greifen. Mit ihren groß angelegten Kollaborationen ziehen die Wizards of the Coast regelmäßig Fans diverser anderer Medien an.

So generierte die Zusammenarbeit zwischen „Final Fantasy“ und „Magic the Gathering“ etwa schwindelerregende Umsätze. Der nächste vielversprechende und gewohnt limitierte „Secret Lair“-Drop nimmt jetzt die gemütlichen Farming-Freunde unter euch ins Visier.

Der Cozy-Hit Stardew Valley erhält Einzug in die Magic-Familie und einen ersten Blick auf die Karten gewährte man nun im Rahmen der MagicCon: Amsterdam.

Fans dürfen mit gleich drei „Secret Lair x Stardew Valley“-Drops als Teil des „Moonlight Jellies“-Superdrops rechnen. Mit der „Stardew Valley“-Karte gibt sich gar ConcernedApe – der Schöpfer des Farming-Schwergewichts – als Illustrator die Ehre.

Die drei Drops in der Übersicht:

Life In Pelican Town würdigt die vertrauten Orte, die dem Tal Leben einhauchen

würdigt die vertrauten Orte, die dem Tal Leben einhauchen Flicker In The Deep führt unter die gemütliche Oberfläche des Tals, wo jedes Funkeln im Dunkeln ein Schatz, eine Gefahr oder beides sein kann

führt unter die gemütliche Oberfläche des Tals, wo jedes Funkeln im Dunkeln ein Schatz, eine Gefahr oder beides sein kann Welcome to Stardew Valley fängt den Rhythmus eines Neuanfangs im Tal ein, an dem Ernte, Freunde, Rezepte und Probleme mit Zauberern in einen einzigen Tag passen

Der Verkauf der limitierten „Secret Lair“-Drops beginnt am 27. Juli um 9:00 Uhr PT. Die Foil-Sets kosten 39,99 US-Dollar, die Non-Foil-Varianten sind für 29,99 US-Dollar erhältlich. Alle Details und zahlreiche Bildeindrücke findet ihr hier.

So sehen die Stardew-Valley-Karten aus

via Game Informer, Bildmaterial: Wizards of the Coast; Stardew Valley, ConcernedApe