Wieso der „Silent Hill“-Producer sein Team anhält, bis zu 200 Bücher pro Jahr lesen

Dass eine gute Geschichte nicht einfach vom Himmel fällt, zeigt ein ungewöhnlicher Einblick in die Entwicklung von Silent Hill f. Wie GameWatch berichtet, sprach Serienproduzent Motoi Okamoto auf der japanischen Entwicklerkonferenz CEDEC 2026 darüber, welchen Stellenwert Literatur bei der Entstehung des Horror-Spiels hatte. Das Ergebnis: Die Autoren des Teams wurden dazu angehalten, jährlich zwischen 100 und 200 Bücher zu lesen.

Literatur als Grundlage für gute Horror-Geschichten

Laut Okamoto sei das Lesen für Produzenten und Autoren narrativ geprägter Spiele unverzichtbar. Wer einen Autor für ein Spiel engagiere, sollte möglichst den Großteil seiner bisherigen Werke kennen. Das sei nicht nur eine Frage des Respekts, sondern helfe auch dabei, dessen Stärken, Schwächen und Eigenheiten besser einschätzen zu können.

Für Silent Hill f entschied sich Konami deshalb bewusst für Ryukishi07, den Schöpfer der „When They Cry“-Reihe. Ausschlaggebend seien dessen langjährige Erfahrung mit Horror-Geschichten, die thematische Nähe zu Silent Hill sowie Okamotos persönliche Wertschätzung für seine Arbeiten gewesen.

100 bis 200 Bücher im Jahr

Besonders bemerkenswert ist jedoch die Erwartungshaltung innerhalb des Teams. Um genügend kreative Inspiration zu sammeln, habe man sich gegenseitig dazu angehalten, jedes Jahr mindestens 100 bis 200 Bücher zu lesen.

Okamoto bezeichnete diesen kreativen Input als essenziellen Bestandteil der Spieleentwicklung. Gerade für erzählerisch anspruchsvolle Titel wie Silent Hill f solle das Team möglichst viele unterschiedliche Einflüsse aufnehmen, um neue Ideen und Perspektiven entwickeln zu können.

Nach Silent Hill f steht mit Silent Hill: Townfall bereits der nächste Serienteil in den Startlöchern. Das Spiel wird noch in diesem Jahr erscheinen und soll auf der Gamescom mit einem neuen Trailer vertreten sein. Wie viele Bücher habt ihr dieses Jahr schon gelesen?

via Automaton Media, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment