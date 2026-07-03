SEGA setzt große Hoffnungen in Persona 4 Revival und nennt erstes Verkaufsziel

Die Erwartungen an Persona 4 Revival sind groß – nicht nur bei den Fans, sondern offenbar auch bei SEGA selbst. Im Rahmen einer Fragerunde zur Management-Sitzung vom 15. Juni 2026 hat das Unternehmen erläutert, welche Spiele als sogenannte Flagship-IP-Titel gelten. Das kommende Remake gehört dazu.
Laut SEGA sind Flagship-Titel Spiele, bei denen das Unternehmen grundsätzlich mit mehr als fünf Millionen Verkäufen über die gesamte Lebensdauer rechnet. Langfristig wolle man sogar Titel etablieren, die die Marke von zehn Millionen Exemplaren erreichen.
Derzeit liege der Fokus jedoch darauf, mit starken Neuveröffentlichungen und langfristigen Verkäufen eine solide Basis aufzubauen. Diese Informationen stammen aus dem Q&A zur Management-Sitzung und wurden von Persona Central aufbereitet.
Persona bleibt eine der wichtigsten Marken
Neben Persona 4 Revival zählt auch Stranger than Heaven zu den aktuellen Flagship-Titeln von SEGA. Das zeigt, welchen Stellenwert das Persona-Franchise inzwischen für das Unternehmen besitzt.
Erst kürzlich meldete SEGA außerdem, dass Persona 3 Reload weltweit die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Gleichzeitig geht das Unternehmen davon aus, dass Persona 6 sogar die Marke von fünf Millionen Verkäufen im ersten Jahr erreichen könnte.
Auch wirtschaftlich läuft es für Atlus, das zu SEGA gehört, derzeit hervorragend. Das Studio konnte seinen operativen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um über 90 Prozent steigern – ein weiterer Hinweis darauf, wie erfolgreich sich die Persona-Reihe und andere aktuelle Veröffentlichungen entwickeln.
via Persona Central, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio
4 Kommentare
Solche Prognosen sind immer gefährlich. Persona 3 Reload hat sich bisher "erst" 3 Millionen mal verkauft und von Persona 4 haben sicher viele noch die Golden Version zu Hause. Persona 3 liegt schon soweit zurück, dass das Remake wirklich Sinn gemacht hat. Persona 4 werde ich in Hinblick auf Persona 6 auslassen. Ich habe Persona 4 Golden geliebt, aber die Erinnerung daran ist noch so frisch, dass ich keinen zweiten Durchgang brauch.
Sind jetzt nicht komplett unrealistische Prognosen aber ein gutes Stück Arbeit die zu erreichen ist es schon. Vor allem Persona 4 müsste sich nochmal um einiges mehr als Persona 3 Remake verkaufen. Keine Ahnung ob das wirklich so viel beliebter ist.
Persona 6 halte ich dagegen sogar noch für realistischer. Der 5. Teil hat die Reihe einfach auf das Niveau einer der beleibtesten jrpgs gebracht und ich denke wenn das Spiel kein Gurke wird, wird die Zahl möglich sein. Umso gieriger ist es natürlich von Sega das sie bei den Zahlen keine deutsche Synchro anbetet. Aber was ist man von gierigen und Kundenunfreundlich Sega/Atlus auch anderes gewohnt.
Ich hab Golden vor ca 2 Jahren gespielt. Für mich wird das für den Preis im Januar zu frisch zu sein. Wenn es dann im Laufe des Jahres für <40€ sein wird, wiederhol ich das Spiel. Bin aber mehr gehyped auf Teil 6
Persona 6 ist natürlich so oder so spannend, weil wir ja nun schon lange darauf warten. Hype habe ich aber noch nicht, weil der Teaser war halt nix und wer weiß wann wir mehr dazu sehen?
Persona 4 hingegen ist bei mir zum Glück schon 16 oder gar 17 Jahre her (autsch ). Golden hab ich nie gespielt und von daher immer her mit dem Remake. Wäre gerne Day 1 dabei... auf meiner Switch 2... aber die wird erstmal leer ausgehen, was ich, wenn man schon so große Absatzerwartungen hat, nicht verstehe. Bedient doch gleich alle gängigen Plattformen.
Betreibe ich hier gerade ernsthaft Port-Begging? Keine Sorge, ich weiß wo die Tür ist...