SEGA setzt große Hoffnungen in Persona 4 Revival und nennt erstes Verkaufsziel

Die Erwartungen an Persona 4 Revival sind groß – nicht nur bei den Fans, sondern offenbar auch bei SEGA selbst. Im Rahmen einer Fragerunde zur Management-Sitzung vom 15. Juni 2026 hat das Unternehmen erläutert, welche Spiele als sogenannte Flagship-IP-Titel gelten. Das kommende Remake gehört dazu.

Laut SEGA sind Flagship-Titel Spiele, bei denen das Unternehmen grundsätzlich mit mehr als fünf Millionen Verkäufen über die gesamte Lebensdauer rechnet. Langfristig wolle man sogar Titel etablieren, die die Marke von zehn Millionen Exemplaren erreichen.

Derzeit liege der Fokus jedoch darauf, mit starken Neuveröffentlichungen und langfristigen Verkäufen eine solide Basis aufzubauen. Diese Informationen stammen aus dem Q&A zur Management-Sitzung und wurden von Persona Central aufbereitet.

Persona bleibt eine der wichtigsten Marken

Neben Persona 4 Revival zählt auch Stranger than Heaven zu den aktuellen Flagship-Titeln von SEGA. Das zeigt, welchen Stellenwert das Persona-Franchise inzwischen für das Unternehmen besitzt.

Erst kürzlich meldete SEGA außerdem, dass Persona 3 Reload weltweit die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Gleichzeitig geht das Unternehmen davon aus, dass Persona 6 sogar die Marke von fünf Millionen Verkäufen im ersten Jahr erreichen könnte.

Auch wirtschaftlich läuft es für Atlus, das zu SEGA gehört, derzeit hervorragend. Das Studio konnte seinen operativen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um über 90 Prozent steigern – ein weiterer Hinweis darauf, wie erfolgreich sich die Persona-Reihe und andere aktuelle Veröffentlichungen entwickeln.

via Persona Central, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio