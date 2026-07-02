Persona 4 Revival: Neue Bilder sorgen für Diskussionen um beliebte Bademoden-Szene

Bis zur Veröffentlichung von Persona 4 Revival am 18. Februar 2027 dauert es zwar noch etwas, doch Atlus versorgt Fans derzeit fast täglich mit neuen Screenshots und kurzen Einblicken in das Remake. Die neuesten Bilder sorgen nun für Spekulationen über mögliche Änderungen an einer der bekanntesten Szenen des Originals.
Im Mittelpunkt steht der Schönheitswettbewerb während des Schulfestivals am 30. Oktober. Fans fiel auf, dass Rise Kujikawa auf den neuen Screenshots nicht ihr gewohntes Outfit aus Persona 4 Golden trägt. Stattdessen scheint sie das Idol-Kostüm aus Persona 4: Dancing All Night zu tragen.
Der Wettbewerb besteht eigentlich aus zwei Phasen: dem Wettbewerb in „Freizeitkleidung“ und dem Badeanzug-Wettbewerb. So war es zumindest im Original.
Fans rätseln über mögliche Änderungen
In der Community wird nun diskutiert, ob Atlus die Szene überarbeitet oder lediglich das Outfit für den ersten Teil des Wettbewerbs austauscht. Einige vermuten sogar, dass der Schönheitswettbewerb teilweise verändert oder um neue Inhalte ergänzt werden könnte. Andere gehen hingegen davon aus, dass lediglich ein neues Outfit als kleine Anspielung auf das Spin-off hinzugefügt wurde.
Für Letzteres spricht, dass auf weiteren veröffentlichten Screenshots weiterhin Rises Badebekleidung zu sehen ist – wenn auch offenbar mit einem leicht angepassten Design. Ob Atlus die Szene tatsächlich verändert oder lediglich optisch modernisiert hat, dürfte sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen. Bis dahin bleibt den Fans reichlich Zeit zum Spekulieren.
Eine Sache, die sich aber auf jeden Fall ändern wird, ist die englische SprecherInnen Besetzung. Dort kennen wir mittlerweile auch die neuen Namen. Einen größeren Überblick gab es außerdem erst letzten bei der entsprechenden Präsentation zum Spiel.
Was ist eure Meinung? Seit der Veröffentlichung von Persona 4 sind ja schon einige Jahre ins Land gezogen, und vieles hat sich verändert. Sollte man aus heutiger Sicht die Szene anpassen oder lieber im Original belassen?
via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio
6 Kommentare
Schlussendlich muss man abwarten ob und wenn ja, dann was "entschärft" wird. Kanjis Shadow ist z.B. ja auch nicht sonderlich bekleidet und rennt nur in nem Fundoshi rum xD
Was die Änderung hier angeht... Man weiß ja nu noch nicht obs vllt. auch ne zusätzliche Runde in der Misswahl wird oder es könnte statt der Bademode-Runde die Casual-Runde ersetzen. In letzterem Fall wäre Rises Dancing Outfit sogar sexier, als das was sie im Original getragen hat, weil son bisschen freizügig ist es ja schon^^
Du darfst aber nicht vergessen Kanji ist ein Mann. Bei Männern wird in der Regel nicht rumgeheult wenn diese Freizügig unterwegs sind.
Ich mein ein stählerner nackter Oberkörper von einem Mann ist genau so Hot wie eine sportliche Frau in einem Bikini. Die Moral greift aber nur bei Frauen.
Sry das ich ein wenig rumpiekse xD
Wir müssen eh abwarten aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch das es geändert wird. Ich erinnere mich zurück an die Tokyo Mirage Zensur wo man ein Bikini für den Westen zu einem anderem Outfit geändert hatte. Bedeutet Atlus ist eh schon lange auf dieser Schiene unterwegs.
Das Bild was man da auf Twitter sieht wo die Leute Ihre Hoffnung reinsetzen wird von dieser Werbung sein die Rise für Soda macht, was aber nicht bedeutet das es da ein 3D Modell zu geben wird. Gab es im Original mein ich auch nicht.
@lucratio ja ich weiß. Diese schlimmen schlimmen Frauenkörper aber auch. Wirklich, ich bin ja voll bei dir und könnte jedes mal nur
wenns darum geht Charakterdesigns zu "entschärfen" 😅
Wobei Kanji unabhängig seines gestählten Körpers trotzdem ein Charakter ist, bei dem einige Bedenken haben ob was an ihm geändert werden könnte (du weißt schon, wegen seiner Thematik halt). Auch da darf man gespannt sein. Auch bei Naoto
Bei Tokyo Mirage Sessions darf man aber nicht vergessen, wer da noch mit dran beteiligt war - Nintendo. Und wenn ich mich recht entsinne kam der ganze Zensur-Unsinn bei dem Titel dort eher aus den Reihen von Nintendo of America (korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre). Das Atlus von sich aus die Schere anlegt ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber den Titel würde ich nun nicht als Indiz dafür nehmen^^
Ahhh, siehste das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das kann natürlich sein.
Ach Toyko Mirage war so ein schönes Experiment. Hat mir richtig Spaß gemacht das Spiel. Schade das wir keinen weiteren Teil bekommen haben.
In meiner Erinnerung gibt es allgemein schon ein paar fragwürdige Szenen im Spiel die halt dazu da sind das männliche aufgegeilte Publikum zu bedienen. Jetzt unabhängig davon wie der Badeanzug/Bikini aussieht.