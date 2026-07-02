Persona 4 Revival: Neue Bilder sorgen für Diskussionen um beliebte Bademoden-Szene

Bis zur Veröffentlichung von Persona 4 Revival am 18. Februar 2027 dauert es zwar noch etwas, doch Atlus versorgt Fans derzeit fast täglich mit neuen Screenshots und kurzen Einblicken in das Remake. Die neuesten Bilder sorgen nun für Spekulationen über mögliche Änderungen an einer der bekanntesten Szenen des Originals.

Im Mittelpunkt steht der Schönheitswettbewerb während des Schulfestivals am 30. Oktober. Fans fiel auf, dass Rise Kujikawa auf den neuen Screenshots nicht ihr gewohntes Outfit aus Persona 4 Golden trägt. Stattdessen scheint sie das Idol-Kostüm aus Persona 4: Dancing All Night zu tragen.

Der Wettbewerb besteht eigentlich aus zwei Phasen: dem Wettbewerb in „Freizeitkleidung“ und dem Badeanzug-Wettbewerb. So war es zumindest im Original.

Fans rätseln über mögliche Änderungen

In der Community wird nun diskutiert, ob Atlus die Szene überarbeitet oder lediglich das Outfit für den ersten Teil des Wettbewerbs austauscht. Einige vermuten sogar, dass der Schönheitswettbewerb teilweise verändert oder um neue Inhalte ergänzt werden könnte. Andere gehen hingegen davon aus, dass lediglich ein neues Outfit als kleine Anspielung auf das Spin-off hinzugefügt wurde.

Für Letzteres spricht, dass auf weiteren veröffentlichten Screenshots weiterhin Rises Badebekleidung zu sehen ist – wenn auch offenbar mit einem leicht angepassten Design. Ob Atlus die Szene tatsächlich verändert oder lediglich optisch modernisiert hat, dürfte sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen. Bis dahin bleibt den Fans reichlich Zeit zum Spekulieren.

Eine Sache, die sich aber auf jeden Fall ändern wird, ist die englische SprecherInnen Besetzung. Dort kennen wir mittlerweile auch die neuen Namen. Einen größeren Überblick gab es außerdem erst letzten bei der entsprechenden Präsentation zum Spiel.

Was ist eure Meinung? Seit der Veröffentlichung von Persona 4 sind ja schon einige Jahre ins Land gezogen, und vieles hat sich verändert. Sollte man aus heutiger Sicht die Szene anpassen oder lieber im Original belassen?

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio