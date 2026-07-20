Palworld knackt nach der Early-Access-Phase erneut einen Rekord auf Steam

Palworld ist auf Steam immer wieder ein Thema: Bereits in der Early-Access-Phase spielten zu Top-Zeiten über 2,1 Millionen Menschen weltweit gleichzeitig das Spiel, insgesamt knackte Palworld vor wenigen Wochen die 40-Millionen-Marke bei den Verkäufen auf allen Plattformen.

Version 1.0, die erste Version nach dem Early-Access, kommt erneut gut an. Kurzzeitig war es sogar das meistgespielte Spiel – offenbar konnten einige Fans den Titel nicht mehr zur Seite legen, sodass der Titel am Freitag kurzzeitig den Spitzenplatz der meistgespielten Spiele belegte.

Mit 557.925 gleichzeitigen SpielerInnen (via SteamDB) ließ Palworld zeitweise sogar die üblichen Kandidaten wie Counter-Strike 2 und Dota 2 hinter sich. Am Wochenende lagen die Zahlen deutlich über 800.000 SpielerInnen, mit einem kurzzeitigen Top-Wert von 921.485. Damit musste es sich lediglich Counter-Strike 2 geschlagen geben, das nach wie vor nahezu jedes Wochenende die Millionenmarke knackt.

Palworld hat sich trotz der anhaltenden Debatte um seine Ähnlichkeiten zu Pokémon und einer damit verbundenen, langwierigen Patentklage endgültig als enormer kommerzieller Erfolg etabliert.

Gerade im Vergleich zum etablierten Pokémon-Universum macht Palworld deutlich, wie stark der Markt inzwischen für unkonventionelle Mischungen aus Survival, Sammelmechanik und Open-World-Elementen reagiert.

In wenigen Monaten erwarten wir noch mehr Pokémon-Konkurrenz. Besonders Honkai: Nexus Anima und Aniimo sehen vielversprechend aus und könnten den Erfolg von Palworld wiederholen – oder vielleicht sogar übertreffen.

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair