Nach nur rund einem Jahr: Switch 2 überholt beliebten Handheld-Klassiker von Sony in Japan

Die Nintendo Switch 2 setzt ihren Erfolgskurs in Japan fort. Nach aktuellen Verkaufszahlen hat die Konsole nun einen weiteren Meilenstein erreicht: Sie hat die Lebenszeitverkäufe der PlayStation Vita übertroffen – und das in gerade einmal 13 Monaten.

Laut Verkaufsdaten der Game Data Library auf Basis von Famitsu wurden in Japan inzwischen 6.026.931 Nintendo Switch 2 Konsolen verkauft.

Vita-Meilenstein geknackt – weitere Rekorde in Sicht

Zum Vergleich: Die PlayStation Vita kam während ihrer gesamten Marktzeit in Japan auf rund 5,99 Millionen verkaufte Einheiten. Dafür benötigte Sonys Handheld allerdings fast acht Jahre, bevor die Produktion 2019 eingestellt wurde.

Gerade in Japan war die Vita besonders erfolgreich und deutlich stärker als in vielen anderen Regionen – wo sie bis heute zwar beliebt, aber weniger erfolgreich war. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Nintendo Switch 2 diese Marke bereits nach etwas mehr als einem Jahr überschritten hat.

Der nächste Meilenstein dürfte ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aktuell nähert sich die Switch 2 der Nintendo Switch Lite, die bislang auf knapp sieben Millionen Verkäufe in Japan kommt. Danach wartet mit der ganzen PS5-Familie, die zusammen rund 7,6 Millionen Einheiten erreicht hat, das nächste große Ziel.

Auch weltweit vor der ersten Switch

Nicht nur in Japan entwickelt sich die Nintendo Switch 2 schneller als ihr Vorgänger. Während ihres ersten vollständigen Geschäftsjahres lieferte Nintendo weltweit 19,86 Millionen Konsolen aus. Zum Vergleich: Die ursprüngliche Nintendo Switch kam im gleichen Zeitraum auf rund 14,89 Millionen Einheiten.

Aktuell machen übrigens auch Gerüchte über eine neue Revision der „Switch 2” die Runde. Nintendo hat bestätigt, dass wir in Europa wegen der EU-Batterieverordnung überarbeitete Hardware bekommen werden. Gleichzeitig wird über ein neues LCD-Panel für die Konsole spekuliert, wobei eine OLED-Variante aber auch noch nicht ausgeschlossen ist.

via GameObserver, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft