Es ist offiziell: Magic the Gathering und Monster Hunter stellen Kollaboration vor

Vor wenigen Tagen stellten wir noch die nächste große Zusammenarbeit zwischen Magic: The Gathering und einer großen japanischen Marke in Aussicht. Nun ist es offiziell: Capcoms beliebte Marke Monster Hunter findet ihren Weg in das gefeierte Sammelkartenspiel.

Und zwar in Form eines neuen Secret Lair Superdrops, das laut Pressemeldung „den Geist der beliebten Action-RPG-Reihe von Capcom einfängt“. Ihr dürft gleich mit mehreren Produkten rechnen, die sich diversen Aspekten der Monsterhatz widmen. Da wäre etwa der Drop mit dem Titel The Hunt, der „an die furchteinflößenden Angriffe der Monster aus dem gesamten Monster Hunter-Universum“ erinnert.

Der Drop The Hunter widmet sich derweil den JägerInnen und ihrer ikonischen Ausrüstungen über die Jahre. Und dann winken noch zwei Drops mit den Themen The Monsters I + II. Ihr habt es erraten: Dieser Drop versammelt einige der beliebtesten Monster der Marke, die nun unter dem Banner der „Legendären Kreaturen“ ihren Auftritt in Magic: The Gathering spendiert bekommen.

Details zu den enthaltenen Karten lest ihr hier nach, Bildeindrücke findet ihr unterhalb des Artikels. Die vier Secret-Lair-Drops sollen zum 1. Dezember 2025, um 18:00 Uhr an den Start gehen und bis zum 22. Dezember 2025 verfügbar bleiben. Solange der Vorrat reicht, versteht sich.

Die Karten aus der „Magic x Monster Hunter“-Kollaboration

Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast