Assassin’s Creed Black Flag Resynced kapert die deutschen Verkaufscharts

Keine Überraschung: Hierzulande kapert Assassin’s Creed Black Flag Resynced die aktuellen Games-Charts. Im deutschen Handel hebt die Neuauflage gleich einen dreifachen Goldschatz, wie GfK Entertainment ermittelt hat.

Das Remake des beliebten Hits der langjährigen Serie besetzt die ersten beiden Positionen der Xbox-Series-Charts und verweist Vorwochensieger Forza Horizon 6 auf Rang drei. In den plattformübergreifenden Charts schnappt sich Black Flag Resycned ebenfalls die Doppelspitze. Die Launch Edition für PS5 landet vor jener für Xbox.

GfK Entertainment erfasst jede Verkaufsversion im Handel einzeln, was insbesondere Ubisoft für die Rankings nicht zugutekommt, denn die Zahlen verteilen sich dann logischerweise. In den PS5-Charts reicht es für die Launch Edition trotzdem auch für die Goldmedaille vor 007 First Light.

Mouse: P.I. for Hire klettert in den PS5-Charts zum Launch bis auf Rang drei – beachtlich. Eine Nennung darf auch Sword Art Online: Echoes of Aincrad finden, das immerhin auf Rang vier der PS5-Charts landet.

Auf der Nintendo Switch 2 bleibt Evergreen Mario Kart World das Spiel der Stunde. Der Fun-Racer übernimmt wieder das Kommando von Star Fox, das nur noch auf Rang zwei ins Ziel geht. Hier steigen die neue „Switch 2“-Version von Digimon Story: Time Stranger auf Rang sieben und Mouse: P.I. for Hire auf Rang zehn ein.

In der Switch-Tabelle tauschen Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (eins) und „Minecraft“ (zwei) die Führungspositionen. Anders als in den Vorwochen spielen beide Titel an der Spitze der plattformübergreifenden Charts diesmal keine Rolle.

Bildmaterial: Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft