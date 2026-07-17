Dragon’s Dogma II auf Switch 2 übertrifft selbst Capcoms Erwartungen

Am 9. Oktober 2026 wird Dragon’s Dogma II nicht nur um den großen „Dark Arisen“-DLC erweitert; parallel erscheint das Fantasy-RPG auch für Nintendo Switch 2. Eine Veröffentlichung, der man angesichts der wackligen Technik auf den Konkurrenz-Konsolen mit Skepsis entgegenblicken könnte. Capcoms Naoto Oyama zeigt sich jedoch begeistert von der Portierung.

RE Engine passt hervorragend zu Switch 2

In einem Interview mit Eurogamer erklärte der Produzent, das Team habe versucht, die Leistung der PS5- und Xbox-Series-X/S-Versionen rechtzeitig für „Dark Arisen“ zu verbessern. Die dabei angewandten Optimierungstechniken hätten dazu geführt, dass die Switch-2-Version nun besser läuft als ursprünglich prognostiziert.

„Wir haben nicht nur daran gearbeitet, die Leistung für die Switch 2 zu optimieren, sondern auch die bestehenden Versionen des Hauptspiels auf anderen Plattformen zu verbessern“, so Oyama.

„Insbesondere haben wir nach zahlreichen kleinen Anpassungsmöglichkeiten gesucht, um die Leistung auf Konsolen – speziell im Performance-Modus – spürbar zu steigern. Genau das streben wir mit dem für Ende August geplanten Titel-Update an: Der Performance-Modus auf Konsolen soll 60 fps erreichen.“

Und daraus resultiere eben auch, dass sich die Switch-2-Portierung überaus gut mache. Derzeit erreiche man mindestens 30 fps, in vielen Szenen sogar mehr. „Die RE Engine, mit der wir unsere Spiele derzeit entwickeln, passt hervorragend zur Nintendo Switch 2“, so Oyama.

Tatsächlich: Sowohl die Portierung von Resident Evil Requiem als auch jene von Pragmata und Devil May Cry V bewiesen kürzlich, dass die groß angelegten Triple-A-Titel aus eigenem Hause eine tolle Figur auf der Hybridkonsole machen. Dragon’s Dogma II erscheint auf Game Key Card* für Nintendo Switch 2.

via VGC, Bildmaterial: Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom