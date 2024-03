Magic: The Gathering wird jetzt um verschiedene, strahlende Fallout-Decks erweitert

Unlängst hat das gute, alte Magic: The Gathering die Kollaborationen für sich entdeckt. Dabei geht es gerne auch mal in ganz andere Universen – dort findet man möglicherweise auch ganz unbefleckte Zielgruppen. Fallout ist eine von mehreren neuen Kollaborationen mit der Videospielwelt. Unter anderem Assassin’s Creed und Final Fantasy folgen noch.

Jetzt erobern aber erstmal Mutanten, Raider und Co. die Magic-Welt. Magic: The Gathering feiert das Erbe der Serie kurz nach dem 25. Geburtstag mit vier neuen Commander-Decks, die „das Beste aus Fallout präsentieren und gleichzeitig die einzigartigen Charaktere und Items aus den Spielen würdigen“. Und ja, dazu gehört natürlich auch Dogmeat!

Die neuen Sets würden die Partnerschaft mit Bethesda auf ein „völlig neues Level“ heben, findet Ken Troop, Vice President der Magic: The Gathering-Franchise. Sein Gegenüber Mike Kochis, Vice President of Global Sales and Development bei Bethesda Softworks, ist natürlich schon seit Ewigkeiten (konkret 1994) Magic-Fan. Er lobt die Integration ins Spiel. „Die Action, das Abenteuer und die Erzählung von Fallout harmonieren ideal mit dem strategischen und kompetitiven Gameplay von Magic“, sagt Mike Kochis.

Jedes Commander-Deck enthält neue Karten, die im Legacy-, Vintage- und Commander-Format zugelassen sind. Diese Decks ermöglichen es den Fans, Commander direkt zu erleben, gegeneinander anzutreten und soziale Intrigen sowie strategische Spielzüge zu nutzen. Elemente, die perfekt zu dieser klassischen Rollenspielserie passen, heißt es.

Ein jedes der vier Decks behandelt dabei ein unterschiedliches Thema. Neben den vier Commander-Decks sind auch Sammler-Booster verfügbar. Im gut sortierten Handel werdet ihr fündig. GameStop* hat beispielsweise die gesamte Produktpalette im Angebot. Auch bei Amazon* findet ihr die Fallout-Decks.

Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast, Hasbro