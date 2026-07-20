Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS5, Switch 2, PS4) – 9/9/8/9 [35/40]

Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest (Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

D-topia (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition (Switch 2) – 8/8/7/7 [30/40]

Yog-Sothoth’s Yard (Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames