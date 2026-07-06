Switch 2, Pro Controller und Joy-Con: Nintendo bestätigt Revisionen nach neuer EU-Verordnung

Dass Nintendo an einer überarbeiteten Version der Nintendo Switch 2 arbeitet, war bereits durchgesickert. Hintergrund ist die neue EU-Batterieverordnung, die ab Mitte Februar 2027 in Kraft tritt. Sie soll es ermöglichen, Akkus bestimmter Geräte künftig einfacher selbst auszutauschen. Nun hat Nintendo offiziell bestätigt, wie die Umstellung in Europa erfolgen wird.

Schrittweise Umstellung bis Anfang 2027

Ab Sommer 2026 ersetzt Nintendo nach und nach mehrere Produkte durch überarbeitete Versionen mit vom Benutzer austauschbaren Akkus. Laut Nintendo gibt es zwischen den bisherigen und den neuen Modellen keine funktionalen Unterschiede.

Den Anfang machen verschiedene Joy-Con-Sets (Neon Blue und Red) im Sommer. Im Herbst folgt die überarbeitete Nintendo Switch 2, deren Akkukapazität mit 5.172 mAh minimal unter der bisherigen Version (5.220 mAh) liegt. Gleichzeitig steigt das Gewicht der Konsole um rund 10 Gramm. Auch die beiliegenden Joy-Con 2 verfügen künftig über austauschbare Akkus.

Im Winter erscheinen überarbeitete Joy-Con 2 sowie der Nintendo Switch 2 Pro Controller. Letzterer wird etwas leichter, erhält allerdings einen kleineren Akku, ungefähr 16 Prozent weniger Kapazität. Anfang 2027 folgen schließlich der Nintendo-64-Controller und der GameCube-Controller.

Modelle der originalen Switch und auch so spezielles Zubehör wie z. B. der Pokémon GO Plus + sind von dieser Umstellung aber ausgenommen. Eine vollständige Liste mit Geräten, die nicht betroffen sind, zusammen mit weiteren häufig gestellten Fragen, findet ihr auf der offiziellen Website von Nintendo.

Batteriewechsel-Sets ebenfalls geplant

Nintendo kündigt außerdem an, künftig im europäischen Nintendo Store für alle betroffenen Produkte passende Batteriewechsel-Sets anzubieten. Je nach Produktion und Vertrieb kann sich die Verfügbarkeit der neuen Modelle allerdings von Land zu Land unterscheiden.

Mit der schrittweisen Umstellung bereitet sich Nintendo frühzeitig auf die neue EU-Regelung vor. Für SpielerInnen sollen sich im Alltag kaum Änderungen ergeben – dafür wird der Austausch der Akkus künftig deutlich einfacher möglich sein. Was haltet ihr von den neuen Möglichkeiten?

Neben den neuen Möglichkeiten zum Akku-Tausch arbeitet Nintendo angeblich auch an einer Überarbeitung des Bildschirms der „Switch 2”, hier erfahrt ihr alles darüber.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft