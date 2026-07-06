Switch 2, Pro Controller und Joy-Con: Nintendo bestätigt Revisionen nach neuer EU-Verordnung

Dass Nintendo an einer überarbeiteten Version der Nintendo Switch 2 arbeitet, war bereits durchgesickert. Hintergrund ist die neue EU-Batterieverordnung, die ab Mitte Februar 2027 in Kraft tritt. Sie soll es ermöglichen, Akkus bestimmter Geräte künftig einfacher selbst auszutauschen. Nun hat Nintendo offiziell bestätigt, wie die Umstellung in Europa erfolgen wird.
Schrittweise Umstellung bis Anfang 2027
Ab Sommer 2026 ersetzt Nintendo nach und nach mehrere Produkte durch überarbeitete Versionen mit vom Benutzer austauschbaren Akkus. Laut Nintendo gibt es zwischen den bisherigen und den neuen Modellen keine funktionalen Unterschiede.
Den Anfang machen verschiedene Joy-Con-Sets (Neon Blue und Red) im Sommer. Im Herbst folgt die überarbeitete Nintendo Switch 2, deren Akkukapazität mit 5.172 mAh minimal unter der bisherigen Version (5.220 mAh) liegt. Gleichzeitig steigt das Gewicht der Konsole um rund 10 Gramm. Auch die beiliegenden Joy-Con 2 verfügen künftig über austauschbare Akkus.
Im Winter erscheinen überarbeitete Joy-Con 2 sowie der Nintendo Switch 2 Pro Controller. Letzterer wird etwas leichter, erhält allerdings einen kleineren Akku, ungefähr 16 Prozent weniger Kapazität. Anfang 2027 folgen schließlich der Nintendo-64-Controller und der GameCube-Controller.
Modelle der originalen Switch und auch so spezielles Zubehör wie z. B. der Pokémon GO Plus + sind von dieser Umstellung aber ausgenommen. Eine vollständige Liste mit Geräten, die nicht betroffen sind, zusammen mit weiteren häufig gestellten Fragen, findet ihr auf der offiziellen Website von Nintendo.
Batteriewechsel-Sets ebenfalls geplant
Nintendo kündigt außerdem an, künftig im europäischen Nintendo Store für alle betroffenen Produkte passende Batteriewechsel-Sets anzubieten. Je nach Produktion und Vertrieb kann sich die Verfügbarkeit der neuen Modelle allerdings von Land zu Land unterscheiden.
Mit der schrittweisen Umstellung bereitet sich Nintendo frühzeitig auf die neue EU-Regelung vor. Für SpielerInnen sollen sich im Alltag kaum Änderungen ergeben – dafür wird der Austausch der Akkus künftig deutlich einfacher möglich sein. Was haltet ihr von den neuen Möglichkeiten?
Neben den neuen Möglichkeiten zum Akku-Tausch arbeitet Nintendo angeblich auch an einer Überarbeitung des Bildschirms der „Switch 2”, hier erfahrt ihr alles darüber.
Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
5 Kommentare
Im gleichen Atemzug verkündete man auch, die Einstellung der Switch Produktion im neuen Jahr. Eine Entscheidung, die für mich weiter auf Furukawas Fehlplatzierung als Präsidenten hindeutet. Dass man nicht mehr alle Modelle produzieren möchte und muss, ja, sicherlich. Aber ein System komplett vom Markt zu nehmen, obwohl es sich noch immer gut verkauft und noch immer guten Spielesupport erhält, klingt aus geschäftlicher Sicht nach einem ziemlichen Eigentor.*
Am Ende wird der Verlust nicht ins Gewicht fallen, da man mit der Switch 2 genug Geld generiert, gerade bei den hohen Kosten, wo die Leute dennoch kaufen aber schlau wirkt das alles dennoch nicht aber nun ja was solls^^
Ich finds schade, dass man somit den Verkaufszahlenkampf mit der PS2 somit selber aufgibt xD Das fand ich immer noch spannend, auch wenn ich he nicht damit gerechnet habe, dass man die Zahlen noch übersteigen wird^^
Damit ist die Iwata Ära auch endgültig zu Ende. Das Switch Konzept basierte ja noch auf ihn. Na ma sehen, wies zukünftig weiter geht^^
*Anscheinend ging mir eine Info durch die Lappen 😅
Na ja, das stimmt so nicht: Die Switch kann in Europa wegen dem Gesetz dann nicht mehr an den Handel vertrieben werden, aber das gilt ja nicht für die USA, Japan und Co. Es wird sich ökonomisch einfach nicht lohnen, 10 Jahre alte Hardware nochmal grundlegend zu überarbeiten. Das betrifft aber nur Europa.
Die S1 sollte eh endlich runter vom Markt.
Nur ... warum kam die 2 nicht sofort passend?
Ah echt? Ok die Info fehlte mir. Hatte nur eine Aufzählung von Hardware gesehen, die nicht mehr produziert wird. Darunter z.B. auch Controller, gerade die Online Abo Controller. Dachte das wär sogar weltweit bzw. hatte das so verstanden. Dann danke für die Ergänzung, dann ist das nochmal was anderes natürlich^^
Ich denke auch, dass eine Überarbeitung sich einfach nicht mehr lohnt. Die Konsole ist 10 Jahre alt, der Nachfolger auf dem Markt. Und das bedeutet nicht, dass man ab einem Stichtag keine alte Switch mehr kaufen kann. Gibt danach noch genügend Händler, die ihre Restbestände verkaufen.
Die Entwicklung der Switch 2 und deren Design waren schon lange vor der Ankündigung der neuen Batterieverordnung festgelegt. Sie hatten vermutlich keine andere Wahl, als diese erste Version weltweit zu vermarkten und dann 2027 nachträglich eine überarbeitete Revision für den europäischen Markt anzubieten.