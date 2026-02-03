Switch ist jetzt die meistverkaufte und Switch 2 die am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole

Nintendo hat heute die aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt und vor allem ein Blick auf die neuen Hardware-Zahlen ist dabei interessant. So steht die alte Switch bei nunmehr 155,37 Millionen verkauften Einheiten bis zum 31. Dezember 2025.

Das macht die „Switch 1“ zur meistverkauften Nintendo-Konsole aller Zeiten, sie hat inzwischen den bisherigen Rekordhalter Nintendo DS (154,02 Millionen) überholt. Und auch von der Nintendo Switch 2 gibt es neue Rekordzahlen.

Die Switch 2 steht nach über einem halben Jahr und einem Weihnachtsgeschäft bei weltweit 17,37 Millionen verkauften Einheiten. 7,01 Millionen entfallen auf das Weihnachtsquartal. Damit hat sie die Gesamtverkaufszahlen der Wii U (13,56 Millionen) schon jetzt deutlich hinter sich gelassen.

Damit bleibt die aktuelle Nintendo-Konsole die am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten. Ob es am Ende reicht, um die Vorgängerkonsole zu überholen, das wird sich aber zeigen müssen. Die Switch 2 profitierte auch von einer sehr breiten Verfügbarkeit zum Start, wenn auch nicht im Heimatland.

